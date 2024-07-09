設計不良？ 淡水候車亭近斑馬線 害駕駛誤判行人過馬路耗時

新北淡水區新興里里長吳錦泉表示，位於淡水新春街旁（近加州社區）公車站前斑馬線位置太過靠近候車亭，使得路上駕駛常會將等候公車的人誤認為要穿越馬路，因此停等許久，影響交通。（記者羅國嘉攝）

2024/07/09 15:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾的生活脫離不了大眾運輸工具與斑馬線，但新北市淡水區新春街旁，公車候車亭前斑馬線臨近候車亭，導致駕駛常誤認為行人要穿越馬路，因此停等，而影響交通順暢及安全，居民籲新北交通局將現場行穿線調整。交通局回應，此路段目前周邊已無其它適合設置位置，與會單位勘查決議維持既有候車亭位置，並微調行人穿線位置，以維行車及行人安全。

議員鄭宇恩與新興里里長吳錦泉一同會勘，位於淡水新春街138號旁（近加州社區）公車站前斑馬線位置太過靠近候車亭，使得路上駕駛常會將等候公車的人誤認為要穿越馬路，因此停等許久，影響交通。

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吳錦泉強調，該公車亭雖已有佔社區一點土地，若此時要將等候亭往右側移，會影響店面及佔社區土地，而社區全戶共735戶，需經過3分之1住戶參與決議，達2分之1通過表決，才能將等候亭調整。

鄭宇恩表示，新春街沿線住宅相當密集，且鄰近新興國小，人車使用均相當頻繁，除將候車亭及行穿線錯開，以提升道路順暢外，現況路側亦將一併規劃標線型人行道，並裝設防撞導桿，以保障行人安全。

鄭宇恩與吳錦泉建議，交通局將現場行穿線調整遠離候車亭約75公分，讓行穿線與候車亭不會重疊，避免汽機車因誤會而無故煞停於路中，並將候車亭旁溝蓋部分鋪上標線型人行道，加設防撞桿以防車輛違停，保障行人通行安全、確保交通順暢。

交通局回應，考量案址行穿線位置距候車亭過近，且目前周邊已無其它適合位置，與會單位勘查決議維持既有候車亭位置，但會微調整行穿線位置、路側增繪人行道標線、增設交通桿及調整行人號誌按押鈕位置，以銜接既有斜坡道位置，並改善行人安全設施，以維行車及行人安全。另外，標線目前已錄案規劃，另有關路側部分柏油路面銜接溝蓋不平整處，會請淡水區公所協助修復，再由交通局進場施作標線。

新北市議員鄭宇恩表示，新春街沿線住宅相當密集，且鄰近新興國小，人車使用均相當頻繁。（記者羅國嘉攝）

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