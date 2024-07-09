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力拚觀光人次突破2000萬 雲西海洋音樂季暑期登場

雲西海洋音樂季系列活動暑期開跑，將為突破雲林2000萬觀光人次打下基礎。（記者李文德攝）

雲西海洋音樂季系列活動暑期開跑，將為突破雲林2000萬觀光人次打下基礎。（記者李文德攝）

2024/07/09 14:17

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣去年觀光人次達1973萬人次，創下近年來紀錄。雲林西部沿海地區更是熱門旅遊勝地，也因此帶動沿海鄉鎮觀光量能。縣府乘勝追擊，暑期舉辦「雲西海洋音樂季系列活動」，7、8月三大品牌活動橫跨6鄉鎮輪番上陣。本週末起連續兩週假日率先展開「四湖三條崙海洋季月季」，除美食市集、SUP划槳體驗，更是有金曲獎加持歌手、樂團表演。

縣府文觀處長陳璧君表示，去年雲林縣總觀光人次達1973萬人，光是雲西沿海鄉鎮就有眾多宮廟、景點吸引許多遊客造訪，可見雲西觀光廊帶規劃奏效。今年1至5月縣內觀光人數達1444萬人次，下半年度更要力拼突破2000萬大關，創造紀錄。因此從暑假期間便率先展開「雲西海洋音樂季系列活動」。

此次系列活動橫跨7、8月，包括海洋音樂季、成龍濕地藝術饗宴、藝術宅急便，陸續在麥寮、台西、四湖、口湖、北港及水林6鄉鎮進行，其中四湖三條崙海洋音樂季將在13日起連續2週末登場。

陳璧君表示，此次活動卡司堅強，美食市集、SUP體驗，更是有金曲獎加持歌手、樂團如持修、旺福樂團等表演，眾星雲集。後續更有流動藝術饗宴、藝術宅急便接連登場，希望短短2個月拚200萬人次，為突破2000萬大關打下基礎。

今縣府在四湖舉辦宣傳記者會，雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君等人出席。張麗善表示，連續兩週末都安排豐富好玩的活動，讓全國民眾一到三條崙海水浴場暢遊，歡迎大家共襄盛舉。

雲西海洋音樂季系列活動暑期開跑，將為突破雲林2000萬觀光人次打下基礎。（記者李文德攝）

雲西海洋音樂季系列活動暑期開跑，將為突破雲林2000萬觀光人次打下基礎。（記者李文德攝）

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