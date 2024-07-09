女子投訴仲介佯稱瑜珈師培訓業者收高出4、5倍學費 桃市消保官受理申訴

新竹縣消保官最近也有收到申訴，指控桃園市某瑜珈業者涉嫌掛羊頭賣狗肉，魚目混珠收取高額仲介費牟暴利案。（記者黃美珠攝）

2024/07/09 14:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣L小姐投訴位於桃園市某林姓男子所經營的養身瑜珈店，實際僅算仲介，卻佯稱是瑜珈師培訓業者，在網路上招攬有志成為瑜珈師者，以高於實際培訓機構4、5倍價格，給學員未獲授權就私自翻譯的教材假裝培訓學員要成為瑜珈師，最後卻轉介回某合法立案、專門輔導考照的機構再次繳費考照。L小姐等認為林男涉嫌詐欺，被害人至少有30人，已向請桃園市消保官申訴處理。

L小姐說，運動產業越來越夯，她也計畫轉行當瑜珈師。今年4月中她看到網路上知名、專賣瑜珈師培訓師資課程的某網站，當下買了10堂、5萬5000元的課程費開始積極轉業。

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但實際視訊上課的品質很差，收訊差且畫面不清楚，網路那頭的業者教室硬體設備也不足，以致很多時候老師上課只是在唸前述非法取得的講義資料。

L小姐說，上課約1週，林男所經營的網路瑜珈師培訓機構要求學員們，須另外自行向某合法、在美國瑜珈聯盟有註冊的師資教育平台機構報名且繳費1萬2000元，以從這個平台取得課程和作業項目，並依平台指示循序完成指定學業項目後，由平台幫忙學員送審，進而取得瑜珈師的合格證照。

L小姐說，他們30個學員當時傻眼，因為實際上網搜尋前述合法平台才發現，林男的培訓機構其實就只是「仲介」，提供的講義是前述合法平台的，但卻沒有經過該平台授權就私自翻譯用來授課。

L小姐說，他們覺得林男蓄意隱匿相關訊息，造成資訊不對等來訛詐高額仲介費，所以她和多人一起向桃園市消保官檢舉申訴，另有些人則透過律師尋求解決。

還有部分學員則接受林男的條件，由林男退還剩下2到3堂、約1萬1000元到1萬6500元不等的學費後，同時簽署保密條約以確保不對外公布林男所屬集團對外不當的吸客操作手法。

L小姐說，其實都認同林男有實際仲介可收取仲介費，但不該魚目混珠，應退還3到4萬元不等的暴利。希望相關單位能正視這起詐騙案，讓更多也夢想當瑜珈師的人提高警覺。

新竹縣消保官陳雅芳說，新竹縣有收到1起關於本案的申訴。由於業者在桃園，桃園市消保官也已受理多起申訴，因此在當事人同意下，新竹縣的部分已移請桃園市府併案處理。

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