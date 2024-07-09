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「野雞學歷」詐騙？台大教授康正男駁：以專門著作申請升等

台灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程教授康正男被控疑似拿國外「野雞大學」學歷升等、申請研究經費。對此，他駁斥，學歷經教育部認可，且升等是以專門著作申請。（資料照，記者方賓照攝）

台灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程教授康正男被控疑似拿國外「野雞大學」學歷升等、申請研究經費。對此，他駁斥，學歷經教育部認可，且升等是以專門著作申請。（資料照，記者方賓照攝）

2024/07/09 12:46

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕台灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程教授康正男被控疑似拿國外「野雞大學」學歷升等、申請研究經費。對此，他駁斥，學歷經教育部認可，且升等是以專門著作申請；教育部與台大也證實，康正男升等是以教學經驗與專門著作申請，至於研究經費申請則應回歸各補助單位查詢。

康正男被人爆料，其學歷載明就讀「美國路易士安那州紐奧良大學體育碩士學程」，並非教育部認定的學程，也就是「野雞大學」，卻以靠這個升上講師，甚至一路升到教授，質疑教育部包庇袒護，另康正男也以「美國路易安那州立大學體育研究所碩士」學歷申請國家研究經費，形同詐騙，指控教育部及台大放任不處置。

記者向康正男求證，他強調，「學歷造假」是子虛烏有，美國所取得的碩士學歷是受教育部承認的，當時都查詢過，因此才得以報考體育大學博士班，而後續升等則是以個人專門著作申請，實際上與學歷無關，校方與教育部都核定在案。

台大校方回應，有關於康正男的各級升等資格，經查都是依專門著作辦理升等，與其國外學歷並無關係。

教育部則表示，康正男的教師證書是由台大依「教育人員任用條例」第16條第2款「大學或獨立學院畢業，曾任助教擔任協助教學或研究工作4年以上，成績優良，並有專門著作者」申請講師證書，後續升助理教授、副教授、教授也都是依同條例教學經驗及專門著作申請，與美國學歷無涉。

教育部提到，對於康正男所持美國學歷疑義，建議檢舉人檢附具體事證向學校反映，教育部並無相關資料，也未曾受理個人學歷採認申請。至於對研究經費申請有疑義部分，則應回歸各補助單位洽詢。

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