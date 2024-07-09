欣賞萬燕紛飛壯麗景緻 五股濕地夏日賞燕季6場免費報名

五股賞燕季即日起報名，欣賞燕群紛飛的壯麗景緻。（新北市高灘地工程處提供）

2024/07/09 10:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕燕子來訪台灣，新北市高灘地工程管理處與荒野保護協會合作，舉辦「五股濕地夏日賞燕季」活動，7月27日至8月11日有6場免費生態導覽活動，每場限200位名額，即日起線上報名。五股濕地教育中心於7月27日下午2點舉辦「荒野認養20週年紀念」活動，認識五股濕地與生態體驗。

高灘處長張修銘表示，新北市大都會公園的五股濕地有廣大面積的蘆葦叢，是夏季燕群夜晚棲息的場所，已成為北台灣燕群南飛渡冬前的最大聚集點，民眾可在7至8月的黃昏時刻，就近觀察燕群生的盛況。

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荒野保護協會台北分會長游晨薇說，五股濕地常見的燕子有：家燕、洋燕、棕沙燕、赤腰燕，其中以家燕的數量居多，成千上萬的燕群在廣大的蘆葦叢盤旋，形成五股濕地夏季最壯觀的景象，隨著天色漸暗，燕子們才逐漸停棲在蘆葦叢上過夜。

「五股濕地夏日賞燕季」從傍晚5時至晚間7時舉行導覽，全程由荒野志工解說認識燕子生態，活動場次為7月27日、28日、8月3日、4日、8月10日、11日，共6場免費生態導覽活動，每場200位名額，即日起線上報名。

高灘處提醒，觀賞燕子請穿著輕便衣物和運動鞋，並攜帶飲水、雨具、防蚊及防曬用品，保持隱密與安靜，勿發出強光、巨大聲響驚嚇到燕群、讓牠們自在地覓食與休息，一同維護自然的美景。

燕群在五股濕地蘆葦叢上空的景象盤旋，民眾看了驚艷不已。（新北市高灘地工程處提供）

燕群夏季來到五股濕地，蘆葦叢是燕群夜晚棲息的場所。（新北市高灘地工程處提供）

2024「五股濕地夏日賞燕季」即日起開放報名，有6場導覽場次。（新北市高灘地工程處提供）

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