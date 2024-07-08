高雄金煌芒果首次進軍紐西蘭 芭樂今年外銷成長6成

高雄金煌芒果大又甜受歡迎。（記者陳文嬋攝）

2024/07/08 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局擴大水果外銷市場，「芒果之王」金煌芒果首次進軍紐西蘭市場，上架連鎖超市每顆500元熱銷；芭樂外銷量較去年同期成長6成，尤其北美市場供不應求，燕巢農會今年首次出貨外銷北美；農業局力拚整體外銷量成長3成。

高雄首選水果聞名國際，農業局統計今年到5月底，外銷量5382公噸，比去年成長2成，以日本市場為大宗，玉荷包荔枝打入紐西蘭市場獲好評，金煌芒果及水蜜桃芒果進入產季接力外銷，首次進軍紐西蘭市場上架二大連鎖超市熱賣，以金煌芒果每顆售價500元，相當於台灣4至5倍價格。

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農業局同步於紐西蘭二大連鎖超市，辦理試吃活動強力行銷，民眾品嘗金煌芒果稱讚又大又甜，水蜜桃芒果則多汁清香，具有獨特香氣，均令消費者印象深刻，也吸引當地網紅 Youtuber「醬在紐西蘭」記錄拍攝，於當地華人圈掀起熱烈討論。

此外，高雄芭樂市占率全國第一，今年截至5月底，外銷量達740公噸，比去年同期成長6成，插旗北美、星馬、港澳等市場，尤其北美市場更是供不應求，以國內芭樂市場指標的燕巢區農會為例，過去專營國內市場，今年首次加入外銷行列，出貨北美外銷市場。

農業局為持續提升高雄芭樂於北美市場知名度，偕同貿易商於加拿大新鮮100超市，辦理試吃行銷活動，同時上架當地電商平台，除了消費者喜愛珍珠芭樂，還有少見紅心芭樂，吸引當地華僑以購買支持高雄芭樂。

農業局也推動高雄農產朝向精品化發展，於國內頂級超市Mia C'bon推出「高雄首選芒果季」，上架金煌芒果及水蜜桃芒果，並於全國6間門市辦理12場試吃活動，廣受消費者喜愛。民眾也可以上「高雄首選電商平台」，下單訂購產地直送農產，享受高雄水果美好滋味。

高雄金煌芒果（右）及水蜜桃芒果首次進軍紐西蘭市場。（記者陳文嬋攝）

高雄金煌芒果首次進軍紐西蘭市場，圖為集貨場包裝後準備外銷。（記者陳文嬋攝）

高雄金煌芒果首次進軍紐西蘭市場，每顆售價折合台幣500元，約台灣4至5倍價格。（市府提供）

高雄芭樂今年外銷比去年同期成長6成。（記者陳文嬋攝）

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