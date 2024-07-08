「喔熊」台中粉絲見面會！6景點送6000支冰棒消暑

參山處配合2024台灣仲夏節，14日將在台中市民廣場舉辦喔熊粉絲見面會。（參山處提供）

2024/07/08 20:59

〔記者陳建志／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處於本週末六日（13、14）連二天，將配合「台中故事生活節」，邀大家一起來台中市民廣場一起吃冰同樂！14日當天還將舉辦限定場「喔熊」粉絲見面會，當天可以和喔熊組長玩遊戲、拿獎品，喔熊也要和大家抱抱拍照，另外還有喔熊直播帶貨1元起標搶購喔熊聯名商品，歡迎全家大小朋友一起來與喔熊渡過一個愉快周末。

另外，參山處自7月1日至8月31日的暑假期間推出呷冰節，在這段期間只要到參山處6大遊客中心（梨山、谷關、南庄、獅山、八卦山脈生態、松柏嶺），玩遊戲回答問題就能免費吃到特色冰棒，期間共送出超過6000支冰棒。7月13日及14日各遊客中心再加碼送喔熊聯名面膜（送完為止），邀請大家到竹竹苗中彰旅遊時，可順道到遊客中心一遊吃冰。

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參山處長曹忠猷表示，配合交通部觀光署舉辦2024台灣仲夏節，參山處本週末特別配合台中市產業故事館發展協會舉辦的「台中故事生活節」，邀請觀光署活動專車仲夏號、寫真車拍貼機到場與遊客互動，還有販售喔熊聯名產品、五葉松冰沙、大安農會好物等，推出集章闖關遊戲、消費滿額送五葉松冰等活動。

曹忠猷表示，14日下午還將舉辦喔熊粉絲見面會，4點開始將在現場安排活動直播，一同分享給無法到場的粉絲們。現場安排「喔熊授權商品1元起標」，成功標到商品的參與者，還可獲得加碼贈送喔熊限量紀念品！想要跟喔熊近距離互動的粉絲，只要在當天下午2點到喔熊聯名商品攤位索取號碼牌，就可以參加互動遊戲，可以獲得限量喔熊簽名，可以拿到喔熊精心準備的獎品。

參山處說，本次喔熊聯名商品攤位，有知名伴手禮業者聯名食品，還有大家喜愛的「喔熊頸枕」非常實用可愛，以及夏天最受小朋友喜愛的喔熊水槍傘等，兩天活動期間，在喔熊周邊商品攤位消費滿200元，還可免費兌換1杯五葉松冰沙卡哇依杯，消暑又可愛，一天限量100杯。

參山處暑假推出呷冰節，只要到參山處6大遊客中心，玩遊戲回答問題就能免費吃到特色冰棒。（參山處提供）

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