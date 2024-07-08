全額免費！20弱勢女高中生前進荷蘭學習 北一女師請命延長報名

由台灣教育行動協會主辦的「台灣女高中生荷蘭培力計畫」，全額補助前進荷蘭兩星期的學習之旅。（台灣教育行動協會提供）

2024/07/08 20:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕由台灣教育行動協會主辦的「台灣女高中生荷蘭培力計畫」，全額補助來自全國弱勢家庭的20名女高中生，前進荷蘭展開為期兩星期的學習之旅，並由旅荷傑出台灣人擔任榮譽導師。由於行程安排太吸引人，連北一女老師都來為學生請命延長報名時間，最後主辦單位禁不起老師求情，特別延長兩天，只是最後經過面試與團體任務，最後名單並無北一女學生。

這次負責帶隊的是大園國際高中老師呂亭詠，她表示這次學習之旅的行程安排，除了為期2星期以外，最重要的是進行主題式的參訪，參訪主題從外交到都市計畫，還有農業、再生能源到鹿特丹管理學院，最後還要提出利他、促進社會進步的創業提案。

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呂亭詠指出，因為學習之旅完全免費，行程規劃又非常豐富，鎖定全國弱勢的女高中生提出書面申請，共有百位學生提出，其中也包括北一女中。由於北一女中的老師在報名截止日才得知這項訊息，特別為該校學生請命，希望能夠延長報名期限，讓該校學生也能有出國、拓展眼界的交流機會，最後也網開一面，把報名日期延後兩天，只是經過口試與團體任務的關卡篩選出20位團員，錄取學生當中，有中山女中、台南女中，但並沒有北一女中的學生。

呂亭詠說，這次這次到荷蘭參訪學習，將由旅荷台人蔡明軒、游杏娟擔任榮譽導師，蔡明軒目前是醫材企業人，游杏娟則是來自二林重男輕女的家庭，靠著半工半讀完成學業，現為跨國證券公司財務長，兩人希望以自己在逆境中學習翻轉人生為例，來鼓勵這20名女高中生。

至於為何指定女高中生報名？這是因為負責接待的企業人蔡宇軒出身貧苦，但參加過彰化高中前圖書館主任呂興忠所帶領的營隊，因此受到深刻的感動，希望能把這分把感動在有能力時傳承給年輕人，為了紀念勞苦的母親，希望協助弱勢女前進海外拓展視野。

台灣教育行動協會理事長王麒愷表示，這次荷蘭學習之旅，由桃園全漢企業補助100萬，呂興忠老師捐出半年退休金36萬元，再加上多位彰中校友一起熱情贊助，希望弱勢學生能踏出國門，以行動教育看見世界。

由台灣教育行動協會主辦的「台灣女高中生荷蘭培力計畫」，全額補助前進荷蘭兩星期的學習之旅。（台灣教育行動協會提供）

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