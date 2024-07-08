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新北石門白沙灣段擬設禮廳靈堂 居民憂污染水源、農田

新北石門區德茂里居民反對業者，於台二線淡金公路22公里處（檳榔攤小路）白沙灣段949、950及951地號規劃禮廳及靈堂等設施。（記者羅國嘉攝）

新北石門區德茂里居民反對業者，於台二線淡金公路22公里處（檳榔攤小路）白沙灣段949、950及951地號規劃禮廳及靈堂等設施。（記者羅國嘉攝）

2024/07/08 20:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北某會館將於石門區台二線淡金公路22公里處（檳榔攤小路旁）白沙灣段949、950及951地號規劃禮廳及靈堂等設施，民眾今（8）日下午2時集結表達反對，質疑屆時靈堂廁所、太平間等排放污水，將污染附近十餘戶，沒有自來水居民的飲用水源及農田灌溉用水，嚴重影響居民健康、農作生長及環境污染。殯葬管理處回應，目前該案尚未成立，政府一定尊重地方意見。

某會館預計在白沙灣段規劃禮廳及靈堂等設施，德茂里居民表達提出反對3點訴求，「一是堅決反對興建靈堂等喪葬設施；二興建靈堂嫌惡設施，將破壞環境、噪音污染、污水排放及鄉親交通不便，嚴重影響居民生活；三則是希望主管機關不要犧牲國民身心健康、環境安寧及生活品質，來換取特定地主或財團之利益。」

石門區德茂里長沈素梅也表示，先前已有150多個居民連署表達反對意見，如果業者真的送件申請，還會再聯合石門區9個里一起連署，做最強烈反抗。

殯葬處殯儀管理課課長黃芳子表示，業者要申請設置禮廳及靈堂，依照殯葬管理處規定，應備齊申請公文書、申請人相關證明文件影本、興辦事業計畫8份、其它依法令應檢附之文件等。資料準備齊全，殯葬處才會再召開審查會，但目前該案尚未成立，未來如有業者提出設置禮廳等殯葬設施，殯葬處會先與地方充分溝通並尊重民意，取得共識後再行辦理。

殯葬處也回應，經查該3筆土地位於北海岸風景特定區墓地用地範圍，殯葬處尚無受理民間申請設置靈堂等相關設施案件，倘有收到民間業者申請，將依殯葬管理條例及本市辦理殯葬設施興辦事業計畫審查要點等相關規定針對建築、土地使用管制、環評、水保、交通、營運計畫等內容審查。

新北石門區德茂里居民反對業者，於石門白沙灣段949、950及951地號規劃禮廳及靈堂等設施。（記者羅國嘉攝）

新北石門區德茂里居民反對業者，於石門白沙灣段949、950及951地號規劃禮廳及靈堂等設施。（記者羅國嘉攝）

新北石門區德茂里居民向殯葬處殯儀管理課課長黃芳子表達反對訴求。（記者羅國嘉攝）

新北石門區德茂里居民向殯葬處殯儀管理課課長黃芳子表達反對訴求。（記者羅國嘉攝）

新北某會館將於石門區台二線淡金公路22公里處（檳榔攤小路旁）白沙灣段949、950及951地號規劃禮廳及靈堂等設施，民眾今日下午2時集結表達反對提出3點訴求。（記者羅國嘉攝）

新北某會館將於石門區台二線淡金公路22公里處（檳榔攤小路旁）白沙灣段949、950及951地號規劃禮廳及靈堂等設施，民眾今日下午2時集結表達反對提出3點訴求。（記者羅國嘉攝）

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