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高苑工商棒球隊出征美國小馬聯盟 陳其邁授旗期勉「拿冠軍回來」

高雄市長陳其邁今為即將出征美國的高苑工商棒球隊授旗，期許拿冠軍回來！（余政憲提供）

高雄市長陳其邁今為即將出征美國的高苑工商棒球隊授旗，期許拿冠軍回來！（余政憲提供）

2024/07/08 19:10

〔記者許麗娟／高雄報導〕高苑工商棒球隊代表台灣取得2024年美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽的參賽權，21日將出發前往美國德州雷拉多比賽，今（8）日高雄市長陳其邁親自到校授旗，並期勉「一定要拿冠軍回來」！

高苑工商棒球隊實力堅強，今年先是代表高雄市參加113年王貞治盃全國青棒錦標賽榮獲全國冠軍，6月26至29日代表台灣到印尼雅加達參加2024年美國小馬聯盟帕馬級亞太區 青棒錦標賽，由熱愛棒球的高苑董事長余政憲親身帶團前往參賽，也不負眾望勇奪冠軍。

余政憲表示，美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽將於7月26至29日在美國德州拉雷多市開打，棒球隊於7月2日自印尼返國後，僅休息2天自5日開始集訓和強化訓練，將於21日從台灣出發，提早到當地適應天候備戰。

今在高苑工商活動中心前舉辦行前授旗儀式，陳其邁特別前往加油打氣，陳其邁表示，高苑工商棒球隊在余政憲董事長及校長的帶領下，一定要拿冠軍回來，也勉勵球員勇敢追夢、全力以赴。

高苑工商家長會長龐志鵬亦以行動支持和肯定棒球隊努力，贊助5萬元加菜金，讓選手們在炎炎夏日不忘喝冷飲消暑、補充水果等。

高苑工商家長會長龐龐志鵬致贈球隊5萬元加菜金。（余政憲提供）

高苑工商家長會長龐龐志鵬致贈球隊5萬元加菜金。（余政憲提供）

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