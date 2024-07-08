幽靈冷心低壓通過台灣 日月潭九蛙步道樹倒

南投縣山區午後下起大雷雨，日月潭九蛙步道樹倒，現場一片狼藉。（民眾提供）

2024/07/08 18:02

〔記者張協昇／南投報導〕今日如同幽靈般的冷心低壓通過台灣上空，南投縣山區午後下起大雷雨，不但合歡山降下冰雹，日月潭九蛙步道也發生樹倒情形，氣象署日月潭氣象站表示，由於縣內近日局部山區仍有大雨或短延時豪雨發生機會，請留意瞬間暴雨、雷擊、強陣風及冰雹災害，山區慎防樹倒及落石坍方，雨中行車應小心慢行，注意路況安全。

由於高空的冷心低壓通過台灣，使得大氣環境變得不穩定，中部地區今天早上雖艷陽高照、高溫炎熱，但合歡山鳶峰暗空公園一帶，中午12點半後突陸續下起冰雹，冰雹的直徑大小約1公分，持續下了一個半小時；日月潭九蛙步道的樹木，也因不堪強風大雨摧殘而發生樹倒情形，現場一片狼藉，幸好當時未有遊客經過。

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中央氣象署解釋指出，冷心低壓係溫度較周圍環境偏冷的高空渦旋，常見於夏秋季的洋面上，它躲在5公里以上的高空，中心附近水氣較少，如同幽靈般存，所以一般的衛星雲圖難見蹤跡，需藉由水氣頻道雲圖，才能看見高空水氣流動的渦旋。當冷心低壓接近時，高空的溫度將會降低，加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛，因此常使午後雷雨劇烈，甚至降下冰雹。

合歡山鳶峰暗空公園一帶，今中午12點半下起冰雹。（鄭姓民眾提供）

中央氣象署表示，受冷心低壓通過台灣上空影響，大氣環境變得不穩定，常使午後雷雨劇烈，甚至降下冰雹。（取中央氣象署官網）

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