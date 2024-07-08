竹北牛埔溪水筆仔疏伐有成 楊文科爭取中央經費擴大長期辦理

新竹縣政府工務處執行牛埔溪河道水筆仔疏伐的工法，在打開通水斷面外，也保留河道2側的紅樹林植叢，避免生物棲息環境過度下降。（記者黃美珠攝）

2024/07/08 17:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市牛埔溪作為「斷頭河」，水源主要來自漲潮時候的海水，以致紅樹林中的水筆仔在此野蠻生長盤據一方，窄化水道也因動輒2層樓高而層藏污納垢的髒亂點，嚴重影響區域排洪。縣府工務處在兼顧生態下疏伐局部河道有成，縣長楊文科今天下午3點到場視察成果表示肯定，也力挺工務處再接再厲，爭取中央經費擴大且長期辦理牛埔溪的疏伐和清淤。

縣府工務處長戴志君說，前述疏伐工程在今年5月15日進場施作，從牛埔溪港安橋起一直到出海口為止，長度約600公尺，寬度約50公尺，疏伐河域面積3萬平方公尺。

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工法除了打開通水斷面，也保留河道2側的紅樹林植叢，避免生物棲息環境過度下降，既維護居民生命財產安全，讓遭紅樹林過密一度被破壞的底棲生物環境得以慢慢回復。

戴志君說，為了長期維持牛埔溪的排洪功能，並結合鄰近的水月景觀公園和新竹縣西部的海岸風景。打造縣內另一個遊憩新亮點，他們委託國立海洋大學的專業團隊研究可以兼顧清疏與生態的完整計畫，且已於6月24日向海洋委員會提出爭取補助600萬，以做海洋保育。

戴志君說，這個計畫規劃用2年的時間，除了今年疏伐的範圍，還將溯源而上，朝港安橋上游的牛埔溪流域執行清淤，計畫長度約1.8公里，希望今年下半年就有好消息。

新竹縣政府疏伐竹北牛埔溪的紅樹林，對於影響排洪的在疏伐後就地曝曬或掩埋（如圖前），不影響排洪的水筆仔則維持原來的鬱鬱蓊蓊狀態，高約兩層樓依舊很壯觀（圖遠方處）。（記者黃美珠攝）

被保留下的水筆仔植叢約有2樓高。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（前右）在工務處長戴志君（著藍色背心者）陪同下一起視察牛埔溪河道水筆仔疏伐成果，聽取水利科長彭鵬舉（左2）的簡報。（記者黃美珠攝）

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