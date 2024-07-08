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桃園區公幼比例僅39％ 日光、文中非營利幼兒園落腳重劃區

工務局簡報指出，日光非營利幼兒園完工後，可招收2歲到3歲幼童3班共48人、3歲到5歲幼童4班共120人。（記者鄭淑婷攝）

工務局簡報指出，日光非營利幼兒園完工後，可招收2歲到3歲幼童3班共48人、3歲到5歲幼童4班共120人。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/08 17:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園區為桃園市人口最多行政區，重劃區人口持續移入，但公立幼兒園比例僅39%，市府規劃新建日光、文中非營利幼兒園，其中，日光非營利幼兒園位於小檜溪重劃區內，今（8）日舉行開工動土典禮，明年底完工後可招收2歲到5歲幼童共7班、168人，文中非營利幼兒園則落腳中路重劃區，將於10日舉辦開工動土典禮。

工務局指出，日光非營利幼兒園基地面積約636坪，預計興建地上3層校舍，總樓地板面積約653坪，內部空間包含幼童活動室7間、遊戲室2間及教保準備室、多功能活動室、階梯教室及行政辦公室、廚房與盥洗室，同時施作校園景觀及植栽等工程，另將設置11席汽車及22席機車停放空間，總經費1億4520萬元，其中教育部補助5460萬元，工程預計明年底完工。

工務局指出，完工後可招收2歲到3歲幼童3班共48人、3歲到5歲幼童4班共120人，考量學童不同年齡層及教學型態，校園空間將1樓規劃為年齡較低的2歲小朋友使用，2樓由3歲到5歲小朋友使用，3樓設計多功能活動室，可延伸至戶外露台，作為舉辦慶典及活動空間。

教育部政務次長張廖萬堅表示，教育部致力提供優質平價的公共教保服務，給予幼兒完善的學前教育，桃園市自2017年起提出多項申請計畫，目前已透過前瞻基礎建設計畫及新建公共化幼兒園計畫，補助桃園市41所幼兒園，其中已完成23所。

市長張善政表示，小檜溪重劃區人口持續成長，有許多年輕父母選擇在此定居，為滿足幼兒就學需求，市府規劃新建日光非營利幼兒園，感謝教育部補助經費，期許明年底如期如質完工；另，即將動工的文中非營利幼兒園，教育部亦補助3124萬元。

日光非營利幼兒園位於桃園區小檜溪重劃區內，2025年底完工後可招收2歲到5歲幼童共7班、168人，圖為完工模擬圖。（桃市府工務局提供）

日光非營利幼兒園位於桃園區小檜溪重劃區內，2025年底完工後可招收2歲到5歲幼童共7班、168人，圖為完工模擬圖。（桃市府工務局提供）

日光非營利幼兒園位於桃園區小檜溪重劃區內，2025年底完工後可招收2歲到5歲幼童共7班、168人，圖為完工模擬圖。（桃市府工務局提供）

日光非營利幼兒園位於桃園區小檜溪重劃區內，2025年底完工後可招收2歲到5歲幼童共7班、168人，圖為完工模擬圖。（桃市府工務局提供）

桃園區日光非營利幼兒園8日舉行開工動土典禮。（記者鄭淑婷攝）

桃園區日光非營利幼兒園8日舉行開工動土典禮。（記者鄭淑婷攝）

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