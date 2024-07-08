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2024「亞洲最佳企業雇主獎」發布評比 華航等獲獎

中華航空連續兩年獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮。（圖由華航提供）

中華航空連續兩年獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮。（圖由華航提供）

2024/07/08 16:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕2024年「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）發布評比結果，中華航空從368家優秀企業脫穎而出，連續2年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮。

亞洲最佳企業雇主獎由人力資源權威雜誌《HR Asia》舉辦，是亞洲地區最具指標性的人力資源管理獎項，華航連續2年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」。台灣獲獎企業還有安聯人壽、華碩電腦、友達光電等。

華航表示，華航扶植航空產業專才，提供完善訓練計畫及多元職涯發展，建立順暢溝通管道，打造健康及安全職場環境，也擁有具市場競爭力的薪酬條件與員工福利，此次蟬聯兩屆雇主獎，再創下一個里程碑。

疫後旅運需求復甦，華航積極布建客、貨運航網，擴大營運規模，7月14日起再直飛美國西雅圖航線，並陸續完成航務、空服、地服、簽派、資訊、財務、客服、修護等逾千名人員徵才。

據華航過去的招募資訊，完訓後的副機師平均月薪約25萬元起，空服員約6.5萬元起，資訊、財務、客服等約4.5萬元起。

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