原民會提供665名暑期工讀機會 數量創歷年新高

原民會提供暑期工讀665名，創下歷年新高，今日舉辦教育訓練。（原民會提供）

2024/07/08 16:46

〔記者林曉雲／台北報導〕原住民族委員會今（8）日及明日2天辦理首場「113年度原住民族青年暑期工讀教育訓練」，今年錄取人數創歷史新高，增加至665名。原民會主委曾智勇Ljaucu•Zingrur主持開訓表示，他以前讀大學時，工讀機會很少，有機會進入公家機關工讀，只學會了倒茶和影印，但現在原民會提供的工讀機會多是文化健康站等直接進入部落服務，鼓勵原民青年珍惜趁此學習祖語、服務部落老人家的機會。

曾智勇Ljaucu•Zingrur指出，原民會從103年到現在，累計已提供超過4500名學生工讀機會，今年錄取人數更創下歷史新高，增加到665名，原民會提供的暑期工讀有2個目標，希望同學們未來求職順利，提早做好職涯規劃與職業準備，並透過多元的工讀職缺，如鄉公所、衛生所、協會、文化健康站、博物館、部落大學、公立學校、儲蓄互助社或原住民族合作社等不同職場，累積豐富更多實務經驗；第2則是讓同學們自己賺取工讀薪資，籌措就學及生活費用，減輕家中經濟壓力，也能無後顧之憂的繼續求學。

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曾智勇Ljaucu•Zingrur指出，這次訓練除了介紹當前原住民族公共政策，並透過世界咖啡館模式，分組圓桌交流，瞭解各種職場環境及運作模式，擴增未來職涯選項，也以常見勞動法規、實務案例等活用內容避免求職上詐騙，提醒同學們進入職場的停看聽，才能安心就業，勉勵原民青年把握難得的職場體驗機會，即早完善職業準備，期許透過這次訓練，釐清未來職涯發展方向，7月份陸續在北、中、南及東區共4區辦理教育訓練。

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