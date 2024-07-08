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超強義消！ 林冠華5年成功救護OHCA患者3件 獲頒救護志工菁英

彰化縣義消林冠華5年成功救護OHCA患者3件，獲頒全國救護志工菁英。（彰化縣消防局提供）

彰化縣義消林冠華5年成功救護OHCA患者3件，獲頒全國救護志工菁英。（彰化縣消防局提供）

2024/07/08 16:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因為在急診室被誤認為消防兄弟，彰化縣民林冠華乾脆加入義消，5年來平均不到6天就出勤救護，成功救護OHCA（到院前心肺功能停止）患者有3件，其中2人還康復出院，獲得今年全國救護志工菁英肯定，大喊「救人一命」好有成就感。

林冠華目前在員林義消2分隊擔任隊員，從小就對消防救護工作很感興趣，念了大學還自費考取初級救護技術員證照，也會買相關衣服來穿。當他穿著有「EMT」字樣的衣服，陪著朋友到急診室就醫，就被員林西區分隊隊員黃俊茗誤認為都是消防兄弟，後來才發現認錯了。

但林冠華也在黃員的邀請下，加入義消大家庭，更積極學習救護勤務，他還記得第一次出勤救護OHCA個案，他在出發前往的路上，拚命在腦海中不斷的複習所有流程，等到現場時，就接受指揮，協助貼好AED貼片及架設LUCAS（自動心肺復甦機），事後得知患者在5天後就康復出院，讓他覺得當義消可以參與救人，真是太有成就感了。

雖然今年剛當新手爸爸，既要照顧嬰兒，又要忙著工作，但林冠華仍不願意放下義消勤務，照樣出勤救人，當義消計5年，共出勤救護案件329次，而參與救護OHCA患者救護案件中，成功救護有3件，其中2件康復出院，獲頒全國救護志工菁英，消防弟兄都認為是實至名歸。

彰化縣義消林冠華5年成功救護OHCA患者3件，獲頒全國救護志工菁英。（彰化縣消防局提供）

彰化縣義消林冠華5年成功救護OHCA患者3件，獲頒全國救護志工菁英。（彰化縣消防局提供）

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