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基隆北寧路山壁坍塌修復今明視狀況雙向封閉施工 每次15分鐘

基隆市台2線北寧路潮境公園路段，6月3日因山壁崩塌交通中斷，雖已緊急搶修恢復通車，但邊坡修復工程仍持續進行中。（圖為基隆市政府提供）

基隆市台2線北寧路潮境公園路段，6月3日因山壁崩塌交通中斷，雖已緊急搶修恢復通車，但邊坡修復工程仍持續進行中。（圖為基隆市政府提供）

2024/07/08 15:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市台2線北寧路通往潮境公園路段，6月3日因山壁崩塌交通中斷，雖已緊急搶修恢復通車，但邊坡修復工程仍持續進行中。交通部公路局北區養護工程分局表示，今天（8）日、明天（9日）9時至16時30分，為辦理邊坡修復工程，該路段會視需要雙向封閉，每次封閉不超過15分鐘。

基隆市長謝國樑今天又再度到現場了解工程進度，並呼籲用路人行經該路段配合管制或提前改道。

台2線北寧路通往潮境公園的平浪橋頭山壁，6月3日下午發生大面積山壁崩塌，經連日搶修於端午節下午2點開放民眾通行，但邊坡修復作業仍持續進行中，謝國樑今天早也到現場勘查，表示目前施工情況一切正常，呼籲行經北寧路的用路人謹慎駕駛、小心慢行，並配合相關管制措施。

公路局北區養護工程分局表示，該路段為避免施工中零星落石影響行進中車輛，今明兩天9時至16時30分將視情況雙向封閉，每次封閉不超過15分鐘，提醒往來基隆、瑞濱間用路人配合交通管制，敬請隨時注意路況廣播或資訊可變看板（CMS）顯示之交通管制訊息，或提前改道改行調和街、102線（逢甲路）接台2丁線，避開施工路段。

基隆市台2線北寧路潮境公園路段，6月3日因山壁崩塌交通中斷，雖已緊急搶修恢復通車，但邊坡修復工程仍持續進行中。基隆市長謝國樑今天上午前往現場了解施工現況。（圖為基隆市政府提供）

基隆市台2線北寧路潮境公園路段，6月3日因山壁崩塌交通中斷，雖已緊急搶修恢復通車，但邊坡修復工程仍持續進行中。基隆市長謝國樑今天上午前往現場了解施工現況。（圖為基隆市政府提供）

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