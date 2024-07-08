陽明交大攜手勞動部 拓展半導體與AI應用人才

陽明交大與勞動部合力拓展半導體與AI應用人才。（校方提供）

2024/07/08 15:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陽明交大上個月宣布推動半導體及AI全民教育，今年下半年預計與勞動部桃竹苗分署合作，持續在「半導體與重點科技產業人才發展基地」開設半導體與AI應用、光子（矽光子&量子）與AI應用、電子與AI應用等培訓專班，協助提升全民半導體與AI素養。

這項與勞動部桃竹苗分署合作的計畫，自111年起已培育近千名人才，許多人成功轉換跑道進入科技產業，甚至有不少來自非理工領域的學員，成功轉型成為科技產業的新尖兵。

請繼續往下閱讀...

今年下半年開設的課程是針對全民，只要對科技產業、半導體與人工智慧有興趣的民眾都可以參加。負責規劃課程的陽明交大副校長陳永富表示，培養具有跨領域學習與自主學習能力的人才是當前教育的趨勢，陽明交大的科技人才養成模式已成功引起日本產官學界的注意，日方多次來台與邀請我方赴日，期望學習台灣的教育和培訓模式，提升日本在全球半導體市場的競爭力。

參加培訓課程的羅加銘表示，「自己原本的專長是醫務管理，但透過紮實兩個半月的培訓，對半導體領域有了很好的基礎，並且學習到了AI相關的機器學習和人臉辨識等實用技能，這些課程也讓我順利找到工作，任職於力積電公司擔任薄膜部門工程師，薪資也增加了20%。」，原本在建築產業的傅巧君，也經由企業專班的課程轉換跑道，成為一位製程工程師。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為落實政府發展台灣成為AI智慧科技島，「半導體與重點科技產業人才發展基地」特別聚焦在半導體與AI應用。

除了與勞動部的合作計畫外，陽明交大也擴大推動STEM人才培育開設電子與光子學士後專班。陳永富副校長表示，專班在新竹開課多年並已成為典範，明年起配合陽明交大在高雄成立分校，也會在高雄增班，培育南台灣科技人才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法