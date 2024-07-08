搶攻中元普度商機 雲林推「平安箱」超澎湃

雲林縣府、雲林縣農會整合多個鄉鎮農會推出「雲林良品平安箱」搶攻中元普度商機。（記者黃淑莉攝）

2024/07/08 15:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕中元節將屆，為搶供中元普度市場商機，雲林縣府、雲林縣農會聯手推出「雲林良品平安箱」，裡面有各農會精挑細選的優質農特產品，另雲林良品電商平台也推出「中元必BUY」專區。縣農會總幹事陳志揚表示，平安箱內裝產品絕對「澎湃」，在家免出門就可打電話或上網訂購。

中元節普度市場各家賣場、商家動起來，雲林縣府、縣農會為搶攻商機，整合各鄉鎮農會農特產品，推出「雲林良品平安箱」。

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縣長張麗善表示，平安箱裡有雲林縣農會的雲農花生湯、雲農奶茶包；中華民國農會的素食&油蔥蓬萊米泡麵；西螺鎮農會的穗美人精米、牛奶米穀棒；虎尾鎮農會虎霸王奶油香蔥薯叔花生；麥寮鄉農會的花生方塊酥；台西鄉農會的台灣虱目魚酥；土庫的產銷履歷-黑糖巧克力、黑糖玫瑰鹽米爆米花，都為雲林縣內優質的農特產品，滿足普度供品需求，超值澎湃。

陳志揚說，雲林縣農會平安箱產品都是雲林在地農特產品，都是農會特別精選安全健康又衛生的好商品，也會是好兄弟、普度公喜愛的普度福品，歡迎大家選購，省去準備普度品時間，又能實際照顧農民收益。

台塑企業麥寮管理部副總蔡建樑表示，每年台塑4大公司及長春集團、麥寮園區協力廠商及員工，都會舉辦盛大普度法會，祈求廠區營運平安，今年仍會訂購平安箱，並在普度法會後把普度品捐贈給縣內社福團體、食物銀行，讓獨居長輩、小朋友等弱勢族群也能享受優質美味雲林良品，並藉此拋磚引玉，讓社會大眾及更多企業廠商支持雲林良品。

縣府農業處長魏勝德指出，雲林良品電商平台也推出「中元必Buy」專區約有40家優質廠商的產品，「雲林良品平安箱」一箱1500元，即日起開賣。

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