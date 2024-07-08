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斥資2.7億 宜蘭16座光電風雨球場暑假啟用

宜蘭羅東運動公園6座光電風雨球場今天啟用，球友搶先體驗，新球場營造被樹林包圍打球的自然感。（記者王峻祺攝）

宜蘭羅東運動公園6座光電風雨球場今天啟用，球友搶先體驗，新球場營造被樹林包圍打球的自然感。（記者王峻祺攝）

2024/07/08 14:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭、羅東運動公園16座籃球場，經綠能公司投資2.5億元、縣府出資近2千萬元，全新打造成為太陽能光電風雨球場，年平均發電量可達300萬度，羅東6座球場今天正式啟用，其餘宜蘭10座將於下月初對外開放，讓民眾不再日曬雨淋也能盡情運動。

宜蘭、羅東運動公園籃球場老舊，加上氣候多雨，沒有遮頂的球場，每到下雨就會乏人問津，民眾雨天苦無運動去處頻頻抱怨，縣府於2022年完成2地運動公園籃球場光電屋頂標租案，由五路綠能公司投資2.5億元投入興建光電屋頂，包含體育館與國運中心屋頂及16座籃球場的光電系統。

宜蘭縣立體育場長陳冠宇說，縣府也加追加預算1928萬元，一併更新籃球場照明系統及球場鋪面，去年動工後今年陸續分階段完工，16座球場連同體育館與國運中心屋頂，預估年平均發電總量可達300萬度，相當於734戶家庭一年的用電量，所生產的綠電收益將回饋縣府，10年總回饋金約166萬元。

他說，打造光電風雨球場是現代趨勢，符合中央公私協力目標，公部門不僅出資少，還能增加綠能來源，並可節能減碳，以球場一年的綠能發電量與火力發電相比，有助減碳1500噸的碳排放量。

陳冠宇說，煥然一新的風雨球場，將能促進民眾運動風氣，即使下雨、日曬也能到有屋頂的場域盡情運動，趁著暑期啟用符合縣民需求，未來還會陸續滾動式調整，增設包括洗手台等便民設施；目前除特殊狀況，球場全天候開放，夜間照明至晚上10時。

宜蘭縣府教育處長簡信斌補充，羅東6座風雨球場率先啟用，設計靈感配合周邊綠意盎然造景，不做過度裝飾，主採大地色系，營造在自然中的打球氛圍，宜蘭10座球場則預計會在下月初對外開放，屆時將融入宜蘭圖騰等元素，極具特色。

羅東6座風雨球場率先啟用，設計靈感配合周邊綠意盎然造景，不做過度裝飾，主採大地色系，營造在自然中的打球氛圍。（記者王峻祺攝）

羅東6座風雨球場率先啟用，設計靈感配合周邊綠意盎然造景，不做過度裝飾，主採大地色系，營造在自然中的打球氛圍。（記者王峻祺攝）

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