時隔3年 台東市3部落返空軍基地祭祖

立委黃仁協助促成此事，因此派出多人參加，除其中一處礙於機密無法靠近，軍方皆極力協助祭祀、和部落打成一片。（記者劉人瑋攝）

2024/07/08 14:10

〔記者劉人瑋／台東報導〕石山、加路蘭、巴沙哇力部落，今早舉辦十分特別的祭祖儀式，宣告年祭的開始。因祖居地就在空軍志航基地，又因疫情期間基地未開放致祭祀中斷3年，如今其中1處祖居地停放「勇鷹戰機」，只能部分開放供族人祭祖，族人雖無奈也體會國防重要，昨早在背後戰機轟鳴起飛中圍舞完成儀式。

被稱為「豐年祭」的年祭，都是部落耆老與頭目祭祀、秉告祖靈後方能開始，今早9時許，代表3個部落的長輩們聚集基地門口，回到近半世紀前舊居，在軍方統一保管攝影設備後被安排搭車前往飛機跑道旁的山丘進行祭式，頭目們祝禱、秉告祖靈後舉杯酹酒，眾人隨後唱著傳統歌謠圍舞，背後的勇鷹戰機、F5-E、F16轟鳴起降。

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巴沙哇力頭目李榮助說，3個部落最早皆住在基地所在地及後方山上，1970至1980年代因基地動工，部落被以地易地方式要求搬遷至山下，但每年還是要回到舊地祭祖。李榮助指著山腳下說，以往甚至還從如今富岡一帶步行到基地上方數公里。

說到整個基地已荒廢的舊建築和小路，許多年輕軍人根本不知，較可惜的是，祭祀地點本有2處，其中1處因40公尺旁就停放著勇鷹戰機，礙於國防機密無法開放祭祀。

立委黃仁協助促成此事，因此派出多人參加，除其中一處礙於機密無法靠近，軍方皆極力協助祭祀、和部落打成一片。（記者劉人瑋攝）

舞跳到一半，背後戰機繼續操演。（記者劉人瑋攝）

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