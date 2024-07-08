為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

時隔3年 台東市3部落返空軍基地祭祖

立委黃仁協助促成此事，因此派出多人參加，除其中一處礙於機密無法靠近，軍方皆極力協助祭祀、和部落打成一片。（記者劉人瑋攝）

立委黃仁協助促成此事，因此派出多人參加，除其中一處礙於機密無法靠近，軍方皆極力協助祭祀、和部落打成一片。（記者劉人瑋攝）

2024/07/08 14:10

〔記者劉人瑋／台東報導〕石山、加路蘭、巴沙哇力部落，今早舉辦十分特別的祭祖儀式，宣告年祭的開始。因祖居地就在空軍志航基地，又因疫情期間基地未開放致祭祀中斷3年，如今其中1處祖居地停放「勇鷹戰機」，只能部分開放供族人祭祖，族人雖無奈也體會國防重要，昨早在背後戰機轟鳴起飛中圍舞完成儀式。

被稱為「豐年祭」的年祭，都是部落耆老與頭目祭祀、秉告祖靈後方能開始，今早9時許，代表3個部落的長輩們聚集基地門口，回到近半世紀前舊居，在軍方統一保管攝影設備後被安排搭車前往飛機跑道旁的山丘進行祭式，頭目們祝禱、秉告祖靈後舉杯酹酒，眾人隨後唱著傳統歌謠圍舞，背後的勇鷹戰機、F5-E、F16轟鳴起降。

巴沙哇力頭目李榮助說，3個部落最早皆住在基地所在地及後方山上，1970至1980年代因基地動工，部落被以地易地方式要求搬遷至山下，但每年還是要回到舊地祭祖。李榮助指著山腳下說，以往甚至還從如今富岡一帶步行到基地上方數公里。

說到整個基地已荒廢的舊建築和小路，許多年輕軍人根本不知，較可惜的是，祭祀地點本有2處，其中1處因40公尺旁就停放著勇鷹戰機，礙於國防機密無法開放祭祀。

立委黃仁協助促成此事，因此派出多人參加，除其中一處礙於機密無法靠近，軍方皆極力協助祭祀、和部落打成一片。（記者劉人瑋攝）

立委黃仁協助促成此事，因此派出多人參加，除其中一處礙於機密無法靠近，軍方皆極力協助祭祀、和部落打成一片。（記者劉人瑋攝）

舞跳到一半，背後戰機繼續操演。（記者劉人瑋攝）

舞跳到一半，背後戰機繼續操演。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南島族群婚禮絕美 排灣族貴族傳統婚禮超隆重
2024/03/31 15:11

南島族群婚禮絕美 排灣族貴族傳統婚禮超隆重
消費有落差 屏東「原百貨」招商不佳
2024/06/19 05:30

消費有落差 屏東「原百貨」招商不佳

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
多納黑米祭熱鬧登場 部落盛裝慶豐收
2019/07/15 19:39

多納黑米祭熱鬧登場 部落盛裝慶豐收
原住民不只10大歷史事件！文化部委託學者鄭安睎盤點補遺 全台跑透透開說明會
2024/01/27 22:58

原住民不只10大歷史事件！文化部委託學者鄭安睎盤點補遺 全台跑透透開說明會

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播