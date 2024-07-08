熱死？板橋工地傳工人中暑亡 職安署將調查釐清

新北市板橋區某工地傳出有工人疑因中暑昏倒，經送往亞東醫院急救仍宣告不治。（記者賴筱桐攝）

2024/07/08 14:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區忠孝路某建案工地，今天上午傳出有1名男性工人疑似中暑昏倒，送醫急救後仍宣告不治。新北市勞檢處表示，已通報主管機關勞動部職業安全衛生署前往處理，未來如經職安署確認屬於工作中促發疾病死亡，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，否則可開罰2萬元至100萬元。

勞檢處表示，今天上午接獲通報，板橋區某工地發生勞工死亡意外，經初步瞭解，事發當時49歲的劉姓施工人員在地上16樓頂從事窗戶防水作業，過程中因不明原因發生昏倒，經緊急送往亞東醫院急救後仍不治。至於劉男死亡原因，仍待後續調查確認。

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勞檢處說明，本案工地為丁類危險性工作埸所，例如超過80公尺以上的建築工程或是開挖15深度達18公尺以上的工程，屬於職安署北區職業安全衛生中心的管轄範圍，未來如經過職安署確認，是工作中促發熱疾病（例如熱衰竭或熱中暑）或其他疾病死亡，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，否則依勞基法可處2萬元到100萬元罰鍰；至於違反職安法的部分，將由職安署開罰。

此外，勞檢處將協助家屬辦理職災慰助，幫助家屬度過難關。

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