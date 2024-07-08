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天氣熱餐飲業蟑螂頻出沒 北市衛生局2重點加強稽查

隨氣溫上升，台北市衛生局針對食品業者病媒防治及食材保存兩大重點加強稽查。 （記者江采蓁攝）

隨氣溫上升，台北市衛生局針對食品業者病媒防治及食材保存兩大重點加強稽查。 （記者江采蓁攝）

2024/07/08 13:57

〔記者江采蓁／台北報導〕隨著夏季來臨氣溫逐步上升，近期餐飲業者食品變質、病媒出沒事件頻傳，台北市衛生局今（8）日表示，7月月均溫將超過30℃，而最常見的病媒如蟑螂，於氣溫24至32℃時最為活躍，同期民眾陳情病媒出沒案件數也逐年增加，因此，衛生局會針對食品業者病媒防治及食材保存兩大重點加強稽查。

根據交通部中央氣象署資料顯示，台北市1月至6月平均月均溫逐年上升，已較前年上升0.72℃，7月月均溫將超過30℃，而最常見的病媒如蟑螂，於氣溫24至32℃時最為活躍，衛生局分析分析同期民眾陳情病媒出沒案件數也逐年增加，2022年有41件、2023年76件、2024年187件。

食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局將針對食品業者「病媒防治」及「食材保存」兩大重點加強稽查，病媒防治部分，廚房及垃圾處理區應定期清潔消毒，且留意出入口、門窗、各式孔道是否有防止病媒侵入設施，尤其是排水孔（溝），避免病媒出沒；食材保存部分，存放生鮮食材的冰箱溫度應保持冷藏0至7℃及冷凍-18℃以下、熱藏溫度高於60℃，食材運送過程也要使用保冰箱或保冷袋等措施，避免太陽直射及運送時間過久，更重要的是隨時檢查食材品質，掌握「先進先出」原則，不使用變質或過期食材。

林冠蓁也呼籲，民眾夏季保存食品要特別注意「溫度」及「時間」，攝氏7℃至60℃為危險溫度帶，易使微生物生長繁殖，勿讓食品在此溫度範圍中放置太久，調製食品後勿放置於室溫下超過2小時，若室溫超過30℃時更不要放置超過1小時。

此外，林冠蓁提醒，民眾若在外用餐可至「台北市政府衛生局食藥粧網路地圖（iMAP）」查詢北市餐飲業者歷次稽查結果及場所相關資訊，即時掌握餐廳食安情報，並作為選擇餐飲店家的參考。

民眾若發現病媒出沒，可撥打1999市民熱線投訴，衛生局接獲通報會於3個工作日內前往稽查，如發現食品中有針頭、金屬等不應出現於食品之異物，這類案件雖發生率很低，但可能有立即性危害，會盡快於24小時內稽查。

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