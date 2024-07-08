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嘉義民族音樂節擴大登場 農曆7月民雄鬼屋試膽大會

嘉義民族音樂節今年擴大舉辦，規劃精彩音樂會、茶席，還有民雄鬼屋旗袍體驗等趣味活動。（記者王善嬿攝）

嘉義民族音樂節今年擴大舉辦，規劃精彩音樂會、茶席，還有民雄鬼屋旗袍體驗等趣味活動。（記者王善嬿攝）

2024/07/08 13:46

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義國樂節今年轉型為「嘉義民族音樂節」，由嘉義民族管弦樂團結合嘉義縣政府、故宮博物院南部院區擴大舉辦，7月14日到9月1日除以故宮南院、嘉義縣表演藝術中心為雙主場館，分別規劃7場、6場一系列音樂會、講座、茶席等活動，8月31日至9月1日規劃收費活動「民雄鬼屋之旅」，適逢農曆7月底，邀民眾穿旗袍試膽。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、秘書陳峯武、故宮南院處長彭子程、嘉義民族管弦樂團長呂翼雲等人今出席記者會宣傳。

彭子程說，嘉義民族音樂節6月29日、7月6日已演出2個場次，搭配故宮南院暑期水舞秀，在故宮南院湖畔最佳視角的象棋廣場展演，伴隨夕陽、微風，感受夏季美景，嘉義縣YouBike 2.0已啟用，歡迎民眾多利用，暢遊故宮南院。

徐佩鈴、陳峯武均致詞表示，嘉義民族音樂節由嘉義縣傑出演藝團隊嘉義民族管弦樂團策畫主辦，此次活動除規劃日本、香港樂團演出，7月20日至8月17日每週六晚間6點，安排嘉義縣新港國中、太保、安東、南新國小學童演出「樂響校園」音樂會，還有由上百名樂齡前備組高齡樂團，8月31日下午2點半，在嘉義縣表演藝術中心演出《最炫賢拜VI》青銀共融音樂會，全年齡層音樂推廣。

呂翼雲說，除了音樂會，在嘉義縣表演藝術中心周圍設有趣味的時光市集、兒童繪畫展、手藝工作坊，今年獨家企劃《古韻新穎》旗袍體驗，在民雄鬼屋穿旗袍體驗，報名詳情可上「嘉義民族音樂節」臉書官網。

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