為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

超猛！連辦21年夏令營不間斷 近8旬資深里長笑喊「不累」

營隊幕後推手是連任6屆老里長蔡朝忠，他笑說「舉辦那麼久一點都不累」。（記者李文德攝）

營隊幕後推手是連任6屆老里長蔡朝忠，他笑說「舉辦那麼久一點都不累」。（記者李文德攝）

2024/07/08 13:18

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮安溪里長蔡朝忠已是連任6屆的資深老里長，從2004年起每年暑假就會辦理夏令營，供學童放假有去處，迄今已進入第21屆。今舉行開營典禮，7週課程帶領60位小朋友們學才藝、踏查當地景點，甚至還有阿嬤帶日籍小孫女參與。78歲的蔡朝忠表示，自己一點都不累，多年來看到小朋友開心笑容便滿足，「只要還有體力就會做下去。」

20多年前虎尾鎮興中里2名及安溪里1名學童相約到附近河域戲水，想不到造成溺水意外。這讓當時還不是里長的蔡朝忠感到痛心，更發願一定要辦個最長的夏令營，讓孩童們有去處。2004年剛任里長不久的他，便展開夏令營行動，想不到一辦便是21年，更是當地學童們口中最期待的「阿忠伯」夏令營。

回想一路走來，蔡朝忠表示原不知舉辦營隊的經費該如何是好，只能四處向地方仕紳及朋友募款，直至有貴人相助，提醒可向公家單位申請經費，才讓他懸著的心得以放鬆，也因此完成長年來願望。

安溪里夏令營今天起為期7週，除了本身是練家子的里長伯會親授功夫外，還有手作DIY、實地踏查，甚至小朋友們還要學會國樂演奏。今早舉行開營典禮，雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘等人都到現場，眾人將寫下祝福的紙條貼上營隊牆，祈求順利圓滿。謝淑亞表示，維持21年很不簡單，對孩子們來說也非常棒，也更能了解家鄉之美。

此次參與學童中更有2位從日本來的小女生，汪姓阿嬤表示，自己是多年的夏令營志工，很肯定營隊的安排，趁著孫女回台放暑假，讓他們一起參與，也算是另類的「台日交流」。

晃眼二十餘載，已近80歲高齡的蔡朝忠說「一點都不會累」，看到小朋友開心的笑容，就馬上補充滿滿力量，「只要還有體力便會持之以恆」。

安溪里夏令營連辦21年，今早開營典禮宣告7週營隊正式開始。（記者李文德攝）

安溪里夏令營連辦21年，今早開營典禮宣告7週營隊正式開始。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
左鎮化石園區夏令營 夜宿博物館
2024/07/06 05:30

左鎮化石園區夏令營 夜宿博物館
救護車上出生 9歲男孩參加消防夏令營驚喜遇恩人
2024/07/04 11:11

救護車上出生 9歲男孩參加消防夏令營驚喜遇恩人

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
全國中小學聽障夏令營高雄登場 176聽障生感受港都熱情
2024/07/04 18:36

全國中小學聽障夏令營高雄登場 176聽障生感受港都熱情
風吹澎湖灣夏令營 台亞風能董事長吳坤達展開「跨世代交流」
2024/07/04 20:14

風吹澎湖灣夏令營 台亞風能董事長吳坤達展開「跨世代交流」

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
免費暑假夏令營這裡有 超人氣大台南交通教育主題館開辦7/15開放報名
2024/07/05 11:06

免費暑假夏令營這裡有 超人氣大台南交通教育主題館開辦7/15開放報名
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播