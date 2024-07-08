超猛！連辦21年夏令營不間斷 近8旬資深里長笑喊「不累」

營隊幕後推手是連任6屆老里長蔡朝忠，他笑說「舉辦那麼久一點都不累」。（記者李文德攝）

2024/07/08 13:18

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮安溪里長蔡朝忠已是連任6屆的資深老里長，從2004年起每年暑假就會辦理夏令營，供學童放假有去處，迄今已進入第21屆。今舉行開營典禮，7週課程帶領60位小朋友們學才藝、踏查當地景點，甚至還有阿嬤帶日籍小孫女參與。78歲的蔡朝忠表示，自己一點都不累，多年來看到小朋友開心笑容便滿足，「只要還有體力就會做下去。」

20多年前虎尾鎮興中里2名及安溪里1名學童相約到附近河域戲水，想不到造成溺水意外。這讓當時還不是里長的蔡朝忠感到痛心，更發願一定要辦個最長的夏令營，讓孩童們有去處。2004年剛任里長不久的他，便展開夏令營行動，想不到一辦便是21年，更是當地學童們口中最期待的「阿忠伯」夏令營。

請繼續往下閱讀...

回想一路走來，蔡朝忠表示原不知舉辦營隊的經費該如何是好，只能四處向地方仕紳及朋友募款，直至有貴人相助，提醒可向公家單位申請經費，才讓他懸著的心得以放鬆，也因此完成長年來願望。

安溪里夏令營今天起為期7週，除了本身是練家子的里長伯會親授功夫外，還有手作DIY、實地踏查，甚至小朋友們還要學會國樂演奏。今早舉行開營典禮，雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘等人都到現場，眾人將寫下祝福的紙條貼上營隊牆，祈求順利圓滿。謝淑亞表示，維持21年很不簡單，對孩子們來說也非常棒，也更能了解家鄉之美。

此次參與學童中更有2位從日本來的小女生，汪姓阿嬤表示，自己是多年的夏令營志工，很肯定營隊的安排，趁著孫女回台放暑假，讓他們一起參與，也算是另類的「台日交流」。

晃眼二十餘載，已近80歲高齡的蔡朝忠說「一點都不會累」，看到小朋友開心的笑容，就馬上補充滿滿力量，「只要還有體力便會持之以恆」。

安溪里夏令營連辦21年，今早開營典禮宣告7週營隊正式開始。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法