斗南2禽場確診H5N1撲殺逾4萬隻雞 防疫所：高溫更須注意防疫

斗南2場白肉種雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所人員依標準程序啟動禽隻撲疫及場區清潔、清毒工作。（圖由雲林縣動植物防疫所提供）

2024/07/08 13:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南2場養白肉種雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所在上週依標準作業程序完成2場4萬多隻雞的撲殺銷毀工作，防疫所今（8）日呼籲養禽業者注意，因高溫濕熱間接造成家禽緊迫及免疫力調適問題，業者仍要落實禽場生物安全等防疫工作，避免疫情擴大。

雲林縣動植物防疫所指出，6月29日接獲斗南2處白肉種雞場通報疑似有雞隻感染禽流感，防疫人員前往採樣送驗，7月3日動植物防疫檢疫署通知確診H5N1，防疫所在4日依動標準作業程序，執行撲殺銷毀39週齡1萬65233隻及10週齡2萬4208隻白肉種雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，並針對半徑1公里2場禽場採樣監控。

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防疫所技正陳建棠表示，近來氣候變異大且高溫濕熱，間接造成家禽緊迫及免疫力調適問題，仍有禽流感案例發生，累計今年全縣有19場確診，共計撲殺18萬6000多隻雞鴨鵝。

陳建棠呼籲養禽戶不要因夏季就忽略禽場防疫，要落實生物安全自主管理及防疫工作，發現有異常死亡，立即通報公所、防疫所等單位，防範疫情升溫及蔓延。

斗南2場白肉種雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所人員依標準程序啟動禽隻撲疫及場區清潔、清毒工作。（圖由雲林縣動植物防疫所提供）

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