9旬老婦接種新冠疫苗血壓急降亡 獲救濟金150萬

1名90多歲老婦接種莫德納新冠疫苗後死亡，VICP核予救濟金150萬元。（資料照）

2024/07/08 13:12

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最近一次會議結果，1名90多歲老婦接種莫德納新冠疫苗5分鐘後，出現臉色蒼白、血壓下降等，經急救宣告不治，被診斷為過敏性休克反應，認定與疫苗相關，核予救濟金150萬元。今年VICP累計完成審議新冠疫苗相關948案，救濟金與喪葬補助金額合計1400萬餘元。

根據疾管署統計，此次會議完成審議新冠疫苗相關132案，其中，4案判定相關、26案無法確定、102案無關，救濟金與喪葬補助金額共349萬餘元。

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根據VICP資料，此次審議核予救濟最高金額為1名彰化縣婦人，依病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種莫德納新冠疫苗後，即出現臉色蒼白及血壓下降情形而後死亡。

在病理解剖報告中記載，該名婦人肺臟發現肥大顆粒細胞存在，符合過敏性休克反應，又是高齡族群，本身有氣喘、高血壓性心臟病及糖尿病等多重疾病史，屬於加重過敏性休克反應的因子，因此研判死因與接種莫德納新冠疫苗相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」規定，核予救濟金150萬元，以及喪葬補助30萬元。

疾管署副署長曾淑慧表示，該名婦人是機構住民，本身有多重慢性病，又是90多歲高齡，在接種莫德納新冠疫苗5至10分鐘後，出現臉色蒼白、血壓下降等情形，經醫療團隊緊急搶救仍宣告不治。她也說明，該名婦人接種疫苗時間點是在2022年7月，並不是打最新的XBB疫苗。

今年VICP累計完成審議新冠疫苗相關948案，其中，33案判定相關、124案無法確定、786案無關，救濟金與喪葬補助金額合計1400萬餘元。

另外，台中市1名50多歲男性接種季節性流感疫苗後，出現左側癱瘓、構音障礙及顏面神經麻痺等情形，頸動脈超音波檢查結果顯示動脈狹窄，VICP認定此屬慢性病理變化，非短時間可造成的情形，血液檢驗結果顯示可能存在病毒感染，而季節性流感疫苗係屬去活化疫苗，並不具致病力，不會造成感染症，但其橫斷性脊髓炎的症狀仍無法確定與接種疫苗的關聯性，仍按「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金100萬元。

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