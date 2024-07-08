廣慈輔具、視障者重建中心模擬情境 蔣萬安讚比上海規劃更真實

台北市長蔣萬安在視障者生活重建中心練習由導盲犬帶領過馬路，室內的行穿線就跟外面道路真實的環境一樣。（記者方賓照攝）

2024/07/08 13:17

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（8）天前往廣慈衛福大樓視察北市南區輔具中心和視障者生活重建中心，他認為相較去年到上海參加雙城論壇參訪上海社區的輔具中心，整體規劃的更真實、專業、細緻，出席的市議員秦慧珠建議今年台北舉辦的雙城論壇，要請上海團來廣慈參訪。

蔣萬安先聽取輔具中心一一介紹各項設施、模擬環境，隨後到樓上的視障者生活重建中心，實際感受視障者由導盲犬帶領穿越馬路的情境；蔣萬安說，輔具中心和視障者生活重建中心都規劃的非常細緻，讓他想到去年參加雙城論壇，參訪上海社區的輔具中心時，就覺得上海的規劃很不錯，有相當多樣的選擇，也可以讓身障朋友到現場實際體驗，當時就跟一起出訪的社會局說，「我們一定要做得更好。」

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蔣萬安表示，「今天發現我們確實做的更好」，譬如視障者生活重建中心模擬實際馬路上的行穿線、紅綠燈，甚至還有斜坡道，都跟實際外面道路上的鋪設一樣，還有模擬商店，讓視障者可以真實感受日常生活遇到的情境、碰到的困難來適應，慢慢地克服心理的障礙；「這是在上海沒有看到的」，整體規劃更真實、專業、細緻。

輔具中心除了有各個廠商規劃的輔具用品，還提供很多選擇，也模擬包括廚房、客廳、臥室情境，不只針對成人需求，對孩子也有客製化的選擇，可以針對個人不同的狀況來做調整；不只硬體建設，還有軟體貼心、細緻的服務。邊說邊轉頭問向一旁去年也出訪上海的秦慧珠說「我們這邊做得更好。」

秦慧珠肯定的表示，今年的雙城論壇可以請上海團到廣慈來參訪；蔣萬安表示，彼此相互借鏡學習，針對在地需求者的特性規劃得更完善，廣慈是台北市一個指標性的示範區。

視障者生活重建中心提供視障者學習適應過馬路，室內的行穿線就跟外面道路真實的環境一樣。（記者方賓照攝）

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