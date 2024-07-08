日本120校修學旅行團訪新北 估可帶動地方經濟6.6億元

新北市長侯友宜（右2）、JTB台灣董事長根本克己（左2）、致理科技大學講座教授尚世昌（右1）及金山漫遊執行長賴家華（左1）簽署合作意向書。（記者董冠怡攝）

2024/07/08 12:54

〔記者董冠怡／新北報導〕日本修學旅行在新北！市長侯友宜、全日本最大旅行社JTB董事長根本克己、金山漫遊執行長賴家華、致理科技大學講座教授尚世昌，今於市府簽署合作意向書，規劃和市內15組農業創生團隊合作，訂定相關場域為日生修學旅行參訪目的地，120所日本學校預估2萬人次，首發團規劃9月底造訪寶島。

侯友宜表示，在市府、JTB、金山漫遊團隊、致理科技大學通力合作下，共同簽署合作意向書，迎接日本120所學校，透過語言、文化、教育及生活等不同面向，讓日本學生體驗農業創生，了解新北市的經濟產業，至少可以帶來收益5000萬元、地方經濟產值6億6000萬元，並永固友誼的橋樑。

請繼續往下閱讀...

根本克己指出，日本學校每年來台的修學旅行，全盛時期曾達每年6萬人次，但常過度集中於台北市，因此希望可以緩解這樣的現象，往新北市擴展，另一方面，新北市可以提供很多地區的魅力、發揮社區型力量，讓來台的日本學生，能夠獲得成長學習、深度旅遊的機會。

計畫發起人賴家華說，調研過程中發現，日本來台修學旅行量體很大，加上疫後旅遊型態改變，從傳統的大點觀光轉為深入各地小據點，重視永續經營、地方創生成為修學旅行必要元素，反而讓原本非首選標的的小型地方創生團隊業者意識到「機會來了」，然而只靠萬金的力量不足，決定尋求市府協助媒合，一起把新北推出去。

尚世昌提到，應日系去年也曾接待過日本5所學校，陪同前往金山慈護宮講解媽祖文化與在地創生，該校學生不僅具有日文專業，對於歷史、文化及傳承也有一定了解，期許自身不單只是作為小學伴、小導遊，還是台日之間溝通橋梁。

15個農業創生團隊分布於全市8處行政區，包含金山漫遊、汪汪地瓜園 ；三峽茗茶祥興行、天芳茶行及甘樂文創；坪林青年茶業發展協會、台灣藍鵲茶；汐止區天然茶莊；貢寮區遇見雞母嶺、鮮物本舖；淡水區樹林口農場、牛埔有機農場；八里區榕爺黃金筍農場；三芝區牧蜂農莊、魯肉販多肉植栽。

除了日本學校來台展開修學旅行，市府教育局技職教育科長江彥廷補充，新北也與日本電子專門學校、情報經營創新專門職大學、愛媛縣松山南高校砥部分校等多間日校，簽署合作備忘錄或研習交流，8月4日至8日全國技藝競賽青少年組優秀學生將赴沖繩進行國際見學。（13:11更新）（13:18更新）

現場展示地方創生團隊業者努力成果。（記者董冠怡攝）

現場展示地方創生文化介紹。（記者董冠怡攝）

現場展示地方創生團隊業者苦心經營的農產製品。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法