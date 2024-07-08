為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

日本120校修學旅行團訪新北 估可帶動地方經濟6.6億元

新北市長侯友宜（右2）、JTB台灣董事長根本克己（左2）、致理科技大學講座教授尚世昌（右1）及金山漫遊執行長賴家華（左1）簽署合作意向書。（記者董冠怡攝）

新北市長侯友宜（右2）、JTB台灣董事長根本克己（左2）、致理科技大學講座教授尚世昌（右1）及金山漫遊執行長賴家華（左1）簽署合作意向書。（記者董冠怡攝）

2024/07/08 12:54

〔記者董冠怡／新北報導〕日本修學旅行在新北！市長侯友宜、全日本最大旅行社JTB董事長根本克己、金山漫遊執行長賴家華、致理科技大學講座教授尚世昌，今於市府簽署合作意向書，規劃和市內15組農業創生團隊合作，訂定相關場域為日生修學旅行參訪目的地，120所日本學校預估2萬人次，首發團規劃9月底造訪寶島。

侯友宜表示，在市府、JTB、金山漫遊團隊、致理科技大學通力合作下，共同簽署合作意向書，迎接日本120所學校，透過語言、文化、教育及生活等不同面向，讓日本學生體驗農業創生，了解新北市的經濟產業，至少可以帶來收益5000萬元、地方經濟產值6億6000萬元，並永固友誼的橋樑。

根本克己指出，日本學校每年來台的修學旅行，全盛時期曾達每年6萬人次，但常過度集中於台北市，因此希望可以緩解這樣的現象，往新北市擴展，另一方面，新北市可以提供很多地區的魅力、發揮社區型力量，讓來台的日本學生，能夠獲得成長學習、深度旅遊的機會。

計畫發起人賴家華說，調研過程中發現，日本來台修學旅行量體很大，加上疫後旅遊型態改變，從傳統的大點觀光轉為深入各地小據點，重視永續經營、地方創生成為修學旅行必要元素，反而讓原本非首選標的的小型地方創生團隊業者意識到「機會來了」，然而只靠萬金的力量不足，決定尋求市府協助媒合，一起把新北推出去。

尚世昌提到，應日系去年也曾接待過日本5所學校，陪同前往金山慈護宮講解媽祖文化與在地創生，該校學生不僅具有日文專業，對於歷史、文化及傳承也有一定了解，期許自身不單只是作為小學伴、小導遊，還是台日之間溝通橋梁。

15個農業創生團隊分布於全市8處行政區，包含金山漫遊、汪汪地瓜園 ；三峽茗茶祥興行、天芳茶行及甘樂文創；坪林青年茶業發展協會、台灣藍鵲茶；汐止區天然茶莊；貢寮區遇見雞母嶺、鮮物本舖；淡水區樹林口農場、牛埔有機農場；八里區榕爺黃金筍農場；三芝區牧蜂農莊、魯肉販多肉植栽。

除了日本學校來台展開修學旅行，市府教育局技職教育科長江彥廷補充，新北也與日本電子專門學校、情報經營創新專門職大學、愛媛縣松山南高校砥部分校等多間日校，簽署合作備忘錄或研習交流，8月4日至8日全國技藝競賽青少年組優秀學生將赴沖繩進行國際見學。（13:11更新）（13:18更新）

現場展示地方創生團隊業者努力成果。（記者董冠怡攝）

現場展示地方創生團隊業者努力成果。（記者董冠怡攝）

現場展示地方創生文化介紹。（記者董冠怡攝）

現場展示地方創生文化介紹。（記者董冠怡攝）

現場展示地方創生團隊業者苦心經營的農產製品。（記者董冠怡攝）

現場展示地方創生團隊業者苦心經營的農產製品。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣賺到！日圓貶不停 日本高中「修學旅行」改來台
2024/05/29 11:43

台灣賺到！日圓貶不停 日本高中「修學旅行」改來台
邱昊奇想學電影 高分考取研究所
2023/12/08 05:30

邱昊奇想學電影 高分考取研究所

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
韓國圍棋高中來台修學旅行 與台灣學生友誼對弈
2023/08/19 10:13

韓國圍棋高中來台修學旅行 與台灣學生友誼對弈
北海道知事表明開徵住宿稅 最快2026年4月上路
2024/07/03 21:35

北海道知事表明開徵住宿稅 最快2026年4月上路

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播