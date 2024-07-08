抗癌青年吳嘉源單車環島 民宿協會助圓夢

抗癌青年吳嘉源8日上午從日月潭水社碼頭出發，一圓騎單車環島夢。（圖由民宿協會提供）

2024/07/08 12:51

〔記者張協昇／南投報導〕20歲青年吳嘉源，17歲時被診斷出罹患血癌，打亂了他許多的人生夢想，但他依然堅毅勇敢地抗癌，除今年申請上台大生物機電工程學系的嘉源，也決定一邊抗癌、一邊完成騎單車環島夢想。由於民宿協會全國聯合會號召業者提供免費住宿，吳嘉源今（8日）上午特別來到日月潭水社碼頭，接受協會總會長張心盈等人祝福，並表達感謝之意。

2021年夏天，當時就讀政大附中的吳嘉源正要升高三，突頭暈持續好幾個月。熱愛打排球等運動的他，一開始只是有跳躍落地等較激烈動作時時頭暈，後來連坐著也暈，就醫後被診斷出罹患俗稱「血癌」的急性淋巴性白血病，住進台大兒童醫院。

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由於嘉源父親因為癌症過世，讓嘉源的媽媽對西醫治療懷有強烈恐懼，當時仍未成年的嘉源，每一次治療，都要花許多時間和媽媽溝通說明，半逼半迫讓她簽署治療同意書，為自己做出醫療決策。有一次，嘉源媽媽把他的藥藏起來，他打電話給新北市社會局，社工啟動兒少保護機制，嘉源也成為台灣第一個循兒少保護機制，為自己爭取醫療權的未成年病患。

嘉源的學業因抗癌而暫停3年，雖然今年2月第一次接受移植CAR-T細胞治療，成效並不盡理想，但他依然堅毅勇敢地行走在抗癌之路，於今年完成學測，並順利申請上台大生物機電工程學系。

嘉源和多數人年輕人一樣，一直懷有一個騎單車環島的夢想，桃園民宿業者得知嘉源的情況後，聯繫中華民國民宿協會全國聯合會，在總會長張心盈的號召下，各地民宿業者為鼓勵這位勇敢的生命鬥士，提供沿途途免費住宿及享用美食。

今天上午，嘉源在包括1名醫生在內等3位友人陪同照護下，來到日月潭水社碼頭，張心盈及日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標等人到場予以祝福，並贈送日管處舉辦的日月潭自行車四季認證活動獎牌鼓勵。嘉源表示，得了癌症後，有時候會陷入低潮，心想為什麼癌症會找上他？但也因為不知道自己還有多少時間，所以想利用有限時間，做自己最想做的事，由於平時很喜歡騎單車，很感謝民宿協會的協助，讓他可以一圓單車環島夢，預計8天完成環島夢。

20歲抗癌青年吳嘉源（左4），在中華民國民宿協會總會長張心盈（左5）及日管處副處長廖錫標（左3）等人祝福下，從日月潭水社碼頭出發，預計8天完成單車環島夢。（圖由民宿協會提供）

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