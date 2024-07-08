台灣成俄煤全球第五大買家、進口量不減反增 環團指變相資助戰爭

根據台灣進口俄煤調查報告，烏俄戰爭開打後台灣對俄煤的依賴度不減反增，過去一年內台灣進口俄羅斯煤礦成⻑ 31% 。（取自台灣進口俄煤調查報告）

2024/07/08 12:41

〔記者陳嘉怡／台北報導〕烏俄戰爭持續已2年多，多國紛紛拒買俄國的化石燃料，作為經濟制裁手段。 不過，環團與國際組織今（8）日發布的台灣進口俄羅斯煤礦調查報告指出，台灣是俄煤全球第五大買家，且戰爭開打後對俄煤的依賴度不減反增，過去一年內台灣進口俄羅斯煤礦成長31%；呼籲台塑、台泥等企業停止進口，並要求政府落實調查，避免變相資助戰爭。

環境權保障基金會、能源與清潔空氣研究中心（CREA）、俄羅斯環境組織Ecodefense今日共同發布，我國第一份針對台灣在俄烏戰爭開始後，進口俄羅斯煤礦狀況調查報告。

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調查報告指出，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭起至今年5月底，台灣是俄羅斯煤礦全球第五大買家，購買俄煤出口總量的5%。其中花費高達35億美元，是全球人均購買價值第二高的國家，每人平均購買147美元的俄煤，僅次於南韓。若從能源安全的角度來看，2022年台灣有12%的進口煤礦來自俄羅斯，今年1月至5月間卻成長至18%，顯示俄烏戰爭開打後台灣對俄煤的依賴度不減反增。

環境權保障基金會研究員孫興瑄表示，過去一年內台灣進口俄羅斯煤礦成長31%，主因是民營企業採購增加，目前從年報等公開資訊可知的買家為台塑公司及台泥公司。且這兩家公司都與已遭英美點名、或支持烏俄戰爭或與普丁政權關係密切的俄羅斯供應商合作，有高風險會受到國際制裁的影響；以美國制裁手段為例，企業可能面臨 OFAC（財政部外國資產控制辦公室）次級制裁的風險，導致其公司的美國銀行帳戶被凍結。

孫興瑄表示，之前已呼籲台塑公司逐步停止進口俄羅斯煤與石油產品，然而業者卻只解釋購買原因是俄煤成本較低，卻無進一步停止購買俄煤的規劃，盼業者儘速規劃停止進口，另也呼籲政府積極調查台灣企業進口俄國煤礦的狀況，並督促企業逐步停止進口，避免變相資助戰爭，不利台灣國際形象。

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