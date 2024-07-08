澎湖縣務會議 公開表揚各領域傑出人才

澎湖縣長陳光復頒獎表揚傑出運動選手及教練。（澎湖縣政府提供）

2024/07/08 11:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖雖僻處離島，但人才輩出。縣長陳光復今（8）日主持縣務會議，表揚縣內傑出選手、教練、學校，以及績優工友，肯定大家平日的付出與努力，為澎湖爭取無限光榮，更重要是支持澎湖積極向上發展的正能量，為正港的澎湖之光。

陳光復表示，澎湖是座充滿潛力的人才寶地，許多優秀澎湖子弟正於世界各地大展身手，讓世界看見澎湖的光。再次恭喜獲獎的運動選手，能夠在競爭激烈的賽場上脫穎而出相當不容易，成功的背後，是無盡汗水與努力累積而成，感謝學校、師長、教練與家屬的支持與栽培，也祝福年輕國手們接下來的職業生涯能夠持續發光發熱，再創佳績。

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今日頒獎表揚計有：林昱堂先生獲選「2024 巴黎奧運田徑跳遠國手」，並於各大國際田徑跳遠競賽中屢創優異佳績，為本縣爭光。石泉國小周宜德及賴柏綸同學參加「113年少年桌球排名賽」，表現優異，入選11歲桌球少年國手。石泉國小張保華教練及馬公國中許凱翔教練指導學生參加「113年少年桌球排名賽」，表現優異，學生入選11歲桌球少年國手。

另外還有望安國小水環境巡守隊榮獲環境部「112年度優良水環境巡守隊」優等。「113年績優工友」：澎湖縣馬公國民小學林益成及湖西鄉衛生所陳仁輝。

傑出工友表揚，馬公國小工友林益成（左）明年一月届齡退休。 （澎湖縣政府提供）

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