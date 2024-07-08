為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

澎湖縣務會議 公開表揚各領域傑出人才

澎湖縣長陳光復頒獎表揚傑出運動選手及教練。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復頒獎表揚傑出運動選手及教練。（澎湖縣政府提供）

2024/07/08 11:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖雖僻處離島，但人才輩出。縣長陳光復今（8）日主持縣務會議，表揚縣內傑出選手、教練、學校，以及績優工友，肯定大家平日的付出與努力，為澎湖爭取無限光榮，更重要是支持澎湖積極向上發展的正能量，為正港的澎湖之光。

陳光復表示，澎湖是座充滿潛力的人才寶地，許多優秀澎湖子弟正於世界各地大展身手，讓世界看見澎湖的光。再次恭喜獲獎的運動選手，能夠在競爭激烈的賽場上脫穎而出相當不容易，成功的背後，是無盡汗水與努力累積而成，感謝學校、師長、教練與家屬的支持與栽培，也祝福年輕國手們接下來的職業生涯能夠持續發光發熱，再創佳績。

今日頒獎表揚計有：林昱堂先生獲選「2024 巴黎奧運田徑跳遠國手」，並於各大國際田徑跳遠競賽中屢創優異佳績，為本縣爭光。石泉國小周宜德及賴柏綸同學參加「113年少年桌球排名賽」，表現優異，入選11歲桌球少年國手。石泉國小張保華教練及馬公國中許凱翔教練指導學生參加「113年少年桌球排名賽」，表現優異，學生入選11歲桌球少年國手。

另外還有望安國小水環境巡守隊榮獲環境部「112年度優良水環境巡守隊」優等。「113年績優工友」：澎湖縣馬公國民小學林益成及湖西鄉衛生所陳仁輝。

傑出工友表揚，馬公國小工友林益成（左）明年一月届齡退休。 （澎湖縣政府提供）

傑出工友表揚，馬公國小工友林益成（左）明年一月届齡退休。 （澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宜蘭擬自治條例 任意轉讓攤位可罰
2024/04/17 05:30

宜蘭擬自治條例 任意轉讓攤位可罰
苗縣副縣長鄧桂菊7/1離職 邱俐俐接任
2024/06/26 05:30

苗縣副縣長鄧桂菊7/1離職 邱俐俐接任

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
與死神搶人！宜縣消防局OHCA急救成功率29.5％ 創歷年新高
2024/02/06 15:17

與死神搶人！宜縣消防局OHCA急救成功率29.5％ 創歷年新高
周柏雅走馬上任澎湖社會處長 參加縣務會議
2024/03/15 13:30

周柏雅走馬上任澎湖社會處長 參加縣務會議

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播