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喵喵喵....貓奴必看！科學家破解喵星人萬年心機

貓咪喵喵叫，其實是一種適應人類社會的聰明策略；示意圖。（路透資料照）

貓咪喵喵叫，其實是一種適應人類社會的聰明策略；示意圖。（路透資料照）

2024/07/08 09:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕貓咪為什麼喜歡對人類喵喵叫？這個看似簡單的問題背後，隱藏著一段跨越萬年的共同演化史。《生活科學》（Live Science）7月7日發表了一篇深入探討這個話題的文章，揭示了貓科動物從獨居生物到人類親密伴侶的轉變過程。

英國貝爾法斯特皇后大學（Queen's University Belfast）動物行為與福利講師葛卡羅（Grace Carroll）指出，貓科動物原本是獨居生物，很少對同類發出叫聲。然而，約1萬年前，人類開始建立永久定居點，吸引了大量齧齒動物，進而引來了尋找獵物的野貓。這成為了貓與人類關係的起點。

與犬類馴化不同，貓的馴化過程是自發的。那些能夠適應人類環境並與人類溝通的貓獲得了生存優勢，逐漸形成了適合與人類共處的群體。這一過程可以透過俄羅斯的養殖狐狸實驗得到佐證。該實驗顯示，透過選擇性繁殖，動物不僅可以變得溫順友善，還能發展出新的物理特徵和行為模式。

貓咪的發聲方式也經歷了演變。2009年，英國薩塞克斯大學（University of Sussex）的動物行為專家麥康姆（Karen McComb）的研究發現，貓在尋求食物時會發出特殊的「請求呼嚕聲」（solicitation purr），其中包含類似哭聲的高音成分。這種聲音能夠觸發人類對嬰兒哭聲的本能反應，使我們難以忽視。

人類也在這個過程中改變了與寵物的交流方式。我們採用了類似「嬰兒語」的「寵物導向語」（pet-directed speech），這種說話方式被證實能夠吸引貓咪的注意。2022年的一項研究表明，貓能夠區分針對它們和針對成年人的語言，尤其是來自主人的聲音。

這種雙向的溝通演變凸顯了人類與貓之間獨特的關係。從某種程度上說，貓咪透過調整自己的行為來獲得人類的照顧和關注，似乎在這段關係中獲益更多。然而，對於愛貓人士來說，這種互動正是養貓的樂趣所在。

這項研究不僅揭示了貓咪行為的演變，也為我們理解動物行為的適應性提供了新的視角。它提醒我們，人與動物的關係是一個動態的、相互影響的過程，值得我們進一步探索和思考。

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