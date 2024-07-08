獎勵淘汰老母雞 陳駿季：「大多希望別家淘汰」致業者觀望

農業部長陳駿季呼籲消費者多吃雞蛋。（記者楊媛婷攝）

2024/07/08 09:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部於7月1日起和養雞協會共同執行淘汰寡產老母雞措施，每隻淘汰的老母雞共補助20元，淘汰進度不盡理想，農業部長陳駿季今（8日）坦言，部分蛋農確實都希望別的蛋農淘汰蛋雞就好，而自己經營的蛋雞場繼續產更多蛋，呼籲業者共同合作，才能讓產業健全。

國內雞蛋產地價每台斤25.5元，雞蛋批發價每台斤35元，是近3年的新低點，蛋農每個月固定都會淘汰寡產老母雞約120萬隻，為加速產業調整結構，目前淘汰1隻老母雞就可領20元補助，立院經濟委員會今審查植物診療師草案，陳駿季會錢被問及雞蛋議題表示，目前所有雞蛋產業精進措施都是跟業者討論後提出，強調並非農業部獨行，他指出該措施分兩個面向，一個是加速淘汰寡產老母雞以降低成本，另一個則是調控種雞減少生產受精卵。

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陳駿季重申，蛋雞場都有例行調節寡產老母雞的措施，每個月約淘汰120萬隻，現行農業部和養雞協會共同推動的措施只是加強誘因，加速老母雞淘汰，讓產業盡速恢復健全，但也坦言，就目前淘汰寡產老母雞蛋場登記現況來說，所有的蛋雞場目前都採取觀望態度，也就是希望別的蛋雞場淘汰老母雞，而自己擁有的蛋雞場繼續下更多的蛋，呼籲業者應該一起合作努力，才能讓產業健全。

陳駿季也解釋，為何寡產老母雞淘汰總數目前訂在180萬隻的原因，這是考量秋冬來臨可能會有較高的禽流感疫情風險，若過度淘汰母雞，若疫情爆發，恐蛋雞生產不及；至於目前雞蛋買氣不振，他表示每年暑假的時候因為學校休息等原因，雞蛋買氣都會比較淡，但雞蛋本身富含蛋白質，也是良好的營養來源，希望消費者多加食用。

另部分蛋農與蛋商抱怨雞蛋在餐飲價格沒有跟著產地價、批發價調降，導致雞蛋買氣被影響等，是否建議未來雞蛋比照水產品在餐飲採「時價」計費？陳駿季僅表示，希望餐飲業者可隨蛋價下降有所調整，尤其雞蛋目前相比高峰價每台斤下降10幾元，希望可適度回饋給消費者。

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