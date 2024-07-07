巨大鱷龜穿梭車陣爬行 新北動保處：生性兇猛咬合驚人少天敵

鱷龜舌頭紅色形狀像蟲，用於誘捕魚類。（新北動保處提供）

2024/07/07 21:18

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市民日前行經淡金公路時，在車陣中驚見一隻有荊棘狀背甲、外觀宛如恐龍的大型烏龜穿梭爬行，緊急通報動物保護防疫處，獸醫師謝弘斌表示，外來種大鱷龜經檢查身體健康，安置於三芝動物之家，由動保員照料；處長楊淑方說，去年度迄今接獲239件龜類救援通報，提醒大鱷龜天性兇猛具攻擊性，不得隨便放生或棄養至溪流池塘，以免破壞生態平衡。

謝弘斌說明，鱷龜背甲上長有明顯三列荊棘狀突起、嘴喙咬合力強，雜食偏肉食性，平時多潛伏棲息於水底，利用口腔類似小蟲的紅色舌頭，張嘴引誘魚類靠近捕食。成年龜體重可達100公斤以上，食量大且個性不親人，人工飼養時經常會有被咬傷的危險，成為多數遭到棄養的主因。

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石門區尖鹿里長邱朝欉提到，聽聞民眾反映後，隨即通報動保處、會同三芝動物之家動保員李國良前往現場，戴上防咬手套後，將背甲長約60公分、重達30公斤的鱷龜，合力放入儲水槽內載回。他直呼，為民服務十多年，還是頭一遭遇到這等令人驚訝的事，所幸及時處置，否則橫衝直撞容易出車禍，造成人類、動物兩敗俱傷。

楊淑方呼籲，鱷龜在溪流湖泊裡幾乎沒有天敵，不得任意放養，從事戶外活動時如發現外來動物或野生動物受困，建議立即撥打動物救援專線02-29596353通報動保處，以利派員協助救援，收容安置並提供醫療照護。

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