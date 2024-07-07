黃偉哲燃燒小宇宙「陪你拍」！畢業生一字馬現「軟」實力

台南市年度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，同學一字馬展現軟實力。（台南市政府提供）

2024/07/07 19:42

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市年度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第4場今日持續在慈濟高中舉行，市長黃偉哲親自頒獎給東區、南區、安平區、仁德區、關廟區、龍崎區、新市區、歸仁區、新化區等9區的國中小及補校，共計73校、1394名獲獎學生。

今天的「市長陪你拍」參加同學仍是花招百出，大家接力持續挑戰黃市長的體能極限，劈腿、一字馬、下腰、敬禮、公主抱等常見動作仍然少不了，自備道具、手機要跟市長一起擺拍的也很常見，黃偉哲則是笑咪咪的來者不拒，繼續燃燒他的小宇宙，完成每位同學的合照願望。

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黃偉哲表示，非常榮幸頒發市長獎給在座的每位同學，各位都是各校最優秀的，其中也不乏有人3年前就曾經得過市長獎，在競爭越來越激烈的環境中還能持續保持優秀得到市長獎非常難得。

仁德文賢國中顏詠羚今年獲市長勵志獎，生長在單親原住民家庭的詠羚，雖然家中經濟狀況並不理想，但仍生性樂觀，處逆境展現韌性，尤其在音樂上展現過人的天賦，專精於二胡，抓緊每一個機會努力爭取獎助學金，於南市音樂比賽、全國性音樂比賽中皆有優異表現。

獲市長優學獎的勝利國小陳以勒在學業上勤奮努力，成績優異，在多場小提琴比賽中獲得非常卓越的成績，參加科展比賽也獲得相當優異的成績。課餘時間，更積極參加校內足球隊的訓練，並在比賽中表現出色。

永華國小郭權愷患有「先天性成骨不全症」，一摔倒就骨折，常頻繁進出醫院，儘管經歷無數次手術，仍展現鋼鐵般的意志力，克服重重難關。權愷貼心孝順，會叮囑爸媽休息、幫忙家務，也是品學兼優的好學生，獲頒市長勵志獎。

獲市長體育獎的紅瓦厝國小莊承燁從小對桌球有興趣，四年級發現有聽力障礙，且快速惡化。但樂觀進取的他卻不服輸，逆境中拚搏取得U11少年國手，五年級入選聽障桌球國家代表隊，並在國際賽事榮獲男子組雙打第二名。今年5月，再次入選U13少年國手，也再次入選聽障桌球代表隊，將於11月前進伊朗為臺灣爭取佳績，用實力證明生命的韌性。

教育局表示，自110學年度起，市長獎頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動，鼓勵每位獲市長獎的學生發揮創意，擺出最想和市長合拍的姿勢與市長合照，受到好評。今年更進一步運用數位科技，不管有沒有獲得市長獎，都可以下載「市長陪你拍2.0」創意濾鏡與市長合影。

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