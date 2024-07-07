台南暴雨地下道積水一度封閉 水利局：鐵路地下化施工影響通洪

台南仁德區、東區降暴雨， 大同地下道短暫積水封閉因應。（南市水利局提供）

2024/07/07 19:23

〔記者王姝琇／台南報導〕台南地區因午後雷陣雨影響，今傍晚強降雨由山區擴展至沿海地區，仁德區與東區周邊更降下暴雨，10分鐘雨量達14.5毫米，1小時雨量達68毫米，水利署並發布一級警報；同時造成大同地下道積水封閉。

大量雨水逕流沖入林森路大同地下道，因大同地下道現由鐵道局辦理鐵路地下化施工，部分排水通路配合工程影響通洪能力，市長黃偉哲特別要求鐵道局及施工廠商應針對受影響之水路提出替代方案並加速完成改善，避免類似情事再次發生。

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水利局表示，因受鋒面影響，今日市區降下大雷雨，仁德區及東區降下短時強降雨，造成大同地下道有短暫積水情況，並於下午17時30分封閉車行地下道，雨勢趨緩後配合市府地下道抽水機組抽排快速退水、排水通暢無阻，於18時退水後迅速開放通行。

水利局補充，因應鐵路地下化施工，大同地下道下方既有4條排水箱涵受施工影響部分通水能力，為因應颱風期到來，水利局已邀集鐵道局及其監造與施工廠商、工務局、交通局、警察局及東區公所等相關單位研商，要求鐵道局於1周內提出改善方案，並於7月底前完成改善方案，以因應接下來的颱風豪雨。

另大同地下道現屬工區範圍，市府也要求鐵道局督導監造單位及施工廠商針對現場交通管制必須進行第一線處理，水利局後續也會適時提供氣象預測資料，如有豪大雨來臨前提前提醒鐵道局及施工廠商戒備。

水利局最後提醒，受高壓東退影響，周一仍有短延時強降雨發生機率，請民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。請市民朋友多加利用臺南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時了解水情狀況，提早防災、避災。

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