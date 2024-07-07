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「2024岸內製片所」開鏡 20部片7/22鹽水開拍

「2024岸內製片所」今日開鏡，20組青年拍攝團隊逾百位青年學子，將於7月22日至8月25日在岸內影視基地及鹽水區開拍電影作品。（記者王涵平攝）

「2024岸內製片所」今日開鏡，20組青年拍攝團隊逾百位青年學子，將於7月22日至8月25日在岸內影視基地及鹽水區開拍電影作品。（記者王涵平攝）

2024/07/07 20:03

〔記者王涵平／台南報導〕「2024岸內製片所」今日開鏡，20組青年拍攝團隊逾百位青年學子，將於7月22日至8月25日在岸內影視基地及鹽水區開拍電影作品，南市文化局長謝仕淵表示，期待學生盡情發揮創意，推廣鹽水區地方特色，並充分利用岸內影視基地的場景，創作出更多獨具風格的當地故事。

開鏡儀式在鹽水區岸內影視基地舉行，謝仕淵及合作單位國家人權博物館、客家電視臺、鹽水區公所等各界人士出席，祈求拍攝過程「平安順利，開鏡大吉」，入選的20組有豐富的創意，部分作品設定獨特的年代背景，彰顯強大的獨創性和出色的執行力；也有凸顯創作者個性化的表達方式，並巧妙地運用拍攝環境，另有作品將場景與移工題材結合，以音樂劇形式呈現。

謝仕淵表示，岸內影視基地曾經是一座百年糖廠，如今已成為推動台灣影視產業的重要基地，希望透過獎項激發更多具有突破性且出色的影視作品萌芽與成長。

開鏡儀式後舉辦大師講堂：游移的鏡頭人生—從紀錄到劇情，金馬導演黃信堯分享電影創作經驗，另將邀請金馬導演蕭雅全及侯季然，也開放部分名額讓民眾參加，有興趣的民眾可關注活動官網及粉絲團。

頒獎典禮將於9月28日舉行，頒發「金岸內獎」、「評審推薦獎」、「金自由獎」、「最佳好客獎」、「最佳團隊獎」等多個獎項，總獎金高達60萬元。文化局表示，國家人權博物館、客家電視台分別認領「金自由獎」、「最佳好客獎」，各提供5萬元獎金，許多在地商家也表達支持，包括鹽水商圈及月津港商圈提供餐飲折扣；添福商務旅館、A Life好.生活整合國際旅宿、臉舎民宿等提供住宿優惠。另外，台南的影視公司大員視務所也供應租借器材六折。

「2024岸內製片所」今日開鏡，20組青年拍攝團隊逾百位青年學子，將於7月22日至8月25日在岸內影視基地及鹽水區開拍電影作品。（記者王涵平攝）

「2024岸內製片所」今日開鏡，20組青年拍攝團隊逾百位青年學子，將於7月22日至8月25日在岸內影視基地及鹽水區開拍電影作品。（記者王涵平攝）

「2024岸內製片所」今日開鏡，20組青年拍攝團隊逾百位青年學子，將於7月22日至8月25日在岸內影視基地及鹽水區開拍電影作品。（記者王涵平攝）

「2024岸內製片所」今日開鏡，20組青年拍攝團隊逾百位青年學子，將於7月22日至8月25日在岸內影視基地及鹽水區開拍電影作品。（記者王涵平攝）

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