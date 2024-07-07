疣胸琉璃蟻橫行！霸佔蜂箱搶蜂蜜 八卦山養蜂場首傳「蟻災」

蜂農黃彰漢表示，採蜜多年第一次遇到蟻災，凶狠琉璃蟻的會把蜂蠟咬穿，蠟跟攻擊弱小蜜蜂，造成經濟損失。（記者陳冠備攝）

2024/07/07 18:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣八卦山區養蜂場近日傳出「蟻害」，不少準備採收的蜂箱突然遭疣胸琉璃蟻大軍入侵，導致蜂蜜被「搶收」，蜜蜂也被趕出蜂箱，無家可歸。蜂農黃彰漢表示，採蜜多年第一次遇到蟻災，而且難以防患，農民也束手無策。

彰化縣八卦山蜂蜜產區，近年頻頻受天災影響產量，去年低溫寒流不斷，導致蜂蟹螨寄生，造成蜜蜂大量死亡，今年則遇上史上最熱冬天，龍眼、荔枝不開花，蜜蜂因此無蜜可採，雪上加霜的是，連蜂箱都成為螞蟻的窩，為驅趕這群不速之客，蜂農們已經傷透腦筋。

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曾獲彰化縣第一屆龍眼蜂蜜評鑑特等獎的蜂農黃彰漢表示，八卦山區常有疣胸琉璃蟻出沒，但是從來不會侵入蜂箱，不知為何今年突然大舉侵入蜂箱，並躲在箱子縫隙裡乘機偷取蜂箱內的糖水，或是咬掉蜂蠟，甚至攻擊弱小蜜蜂，導致蜜蜂無家可歸，蜂箱無蜜可採，經濟損失約10萬元。

「蜜蜂最大敵人不再是虎頭蜂，而是螞蟻。」黃彰漢說，以往蜜蜂最大的敵人是虎頭蜂，不過可以透過許多方式防治，但是這次「蟻害」來勢洶洶，他採取傳統牛油、機油等物理方式塗抹蜂箱支架，防範螞蟻爬上蜂箱，不過容易遇雨洗刷，只能撐2、3週，他也使用公所發放的驅蟻藥，可是螞蟻似乎有抗藥性，只能不斷找新的方式嘗試。

黃彰漢說，這群「蟻害」已漸漸從南部往北延伸，近年彰化八卦山區已陸續出現蜂農受害，他希望相關單位趕緊找出方法防治，若蟻害擴大，蜂蜜恐會年年減產。

彰化縣八卦山區養蜂場，近日傳出「蟻害」，不少準備採收的蜂箱突然遭疣胸琉璃蟻大軍入侵。（記者陳冠備攝）

彰化縣八卦山區養蜂場傳出「蟻害」，生產蜂蜜的蜂箱遭疣胸琉璃蟻大軍入侵，農民每天都得小心翼翼打開檢查。（記者陳冠備攝）

蜂農指出，疣胸琉璃蟻平時躲在箱子縫隙裡，再乘機偷取蜂箱內的糖水，或是攻擊弱小蜜蜂.（記者陳冠備攝）

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