竹市環境教育「食染餐桌」展成果！「資源染」建立4項地方色庫，開發4項在地特色料理。（市府提供）

2024/07/07 17:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市環保局倡導環境教育並推廣在地食材，今在濱海低碳環境教育中心舉辦「綠活美學計畫-食染餐桌」系列活動的最終場成果發表，以推廣生活「資源染」為主軸，透過「香山黃、朝山駝、南隘紅、大湖綠」4項地方色庫，帶領學員探索在地天然資源的食材和染料，將染色應用於餐桌之上，並結合前4場活動作品，包括脖圍、絲巾、衣服等，呈現精采完結篇，打造健康安心的宜居永續城市。環保局長江盛任出席表示，盼透過「綠活美學計畫」5場環境教育活動，將環保種子散播出去，提供後代子孫更美好的生活環境。

市府表示，此次活動運用竹市香山區在地食材及植物，如薑黃、銀皮、小花蔓澤蘭和荔枝等，染出獨特的顏色。感謝社區規劃師高淑玲帶領志工團隊，長期著力於探索傳統天然染布工法，透過「資源染」過程不對環境造成傷害，並從中得到大自然給予的原色，配合友善環境的綠色時尚做法，亦推廣衣物循環利用。希望大家重視環保，建立綠色消費、永續時尚的觀念，共創淨零綠生活，以提高環境品質，打造宜居永續的環保家園。

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環保局表示，「綠活美學計畫-食染餐桌」系列活動由南隘國小校長賴黃宗規劃，共辦理四大主題課程，分別為《春分食染初探》、《穀雨香山識飲》、《立夏野菜料理》及《夏至認識荔枝》，結合十二節氣和香山在地食材，不僅讓民眾享用當令新鮮食材，也藉由食材縮短產地到餐桌的里程，進而減少碳排放。此外，更貫徹新竹好學精神，利用格外品薑黃、廢棄咖啡銀皮、外來物種小花蔓澤蘭及修剪下的荔枝枝葉等，教導民眾利用染材植物，進行創意發揮，達到材料循環再利用，同時減少垃圾量，替環境保護盡一份心力。

南隘國小賴校長表示，活動中推廣生活資源染，透過在地染材及不同染法，同時建立4項地方色庫，包括薑黃冷染的「香山黃」、咖啡銀皮熱染的「朝山駝」、百年荔枝熱染的「南隘紅」及小花蔓澤蘭拓染的「大湖綠」；同時也開發出4項在地特色料理，包括香山薑黃飲、薑黃馬鈴薯沙拉、朝山巧克力咖啡豆、大湖野菜捲及樹薯燒、南隘荔枝水晶粽等極具特色之在地料理，充分發揮染材植物及創意料理，為新竹的餐桌增添專屬的顏色，推廣綠生活美學。

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