買台鹽牙膏抽大獎！ 最豪禮台北東京雙人來回機票

10月5日前憑消費台鹽牙膏發票登錄「台鹽在手，FUN心出遊」活動官網，有機會抽中機票、五星級食宿券等好禮。（台鹽公司提供）

2024/07/07 17:09

〔記者王俊忠／台南報導〕「台鹽在手，FUN心出遊」抽獎活動起跑！台鹽公司宣布凡購買任一台鹽生技品牌牙膏，在活動網站登錄發票號碼，有機會抽中最大獎台北東京雙人來回機票、台南晶英酒店1泊2食雙人住宿券搭配Robin’s牛排館雙人分享餐券、iPhone15、飛利浦頂級電動牙刷、1年份台鹽牙膏、抗敏護齦保健套組等豪禮。

這項買台鹽牙膏抽大獎的活動，從即日起至10月5日止。

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台鹽公司表示，公司生技整合研發、產製、行銷、通路等專業優勢，專注研究精鹽入牙膏，推出鹹淨、護牙齦和膠原草本3大系列牙膏，以滿足消費者多元口腔護理需求。經典「鹹淨系列」牙膏以進口鹽或本土鹽製成，如喜馬拉雅玫瑰鹽植萃牙膏與地中海鹽植萃淨味牙膏，均採用食品級珍貴手採岩鹽或「西班牙地中海生態保護區」日曬海鹽。 而消費者最熟悉的鹹淨潔效、鹹淨晶亮、鹹淨固齒3款牙膏，使用台鹽通霄精鹽廠產製的本土海鹽，其中鹹淨潔效牙膏，是台鹽公司首支市售鹹性牙膏，從1995年上市至今，廣受消費者喜愛，是家戶必備國民牙膏。

「護牙齦系列牙膏」含獨特精鹽顆粒，融合古籍記載之花椒、防風、薄荷葉、生地黃等漢方草本萃取，在刷牙時釋放濃縮精華，並依機能特色推出益牙周、全亮白、抗敏感等3款產品，曾獲百位醫師好評推薦；「膠原草本系列牙膏」採台鹽專利膠原胜肽、HAP成分，可強化琺瑯質，幫助牙齒再礦化，全面強化牙齦組織，並適度舒緩口腔痠痛不適症狀，是消費者固齒護齦好選擇。

台鹽公司深耕國內口腔保健市場，堅持台灣製造高品質，看準口腔護理用品需求增加，近期投資興建造價上億GMP牙膏廠，遵循衛福部化粧品優良製造（GMP）訂定的規範設計，全面提升軟硬體製造規格。生技牙膏上市多年，相繼獲得海內外大獎肯定。

即日起至10月5日止，凡購買任1支台鹽生技品牌牙膏，憑消費發票號碼登錄活動官網，可參加「台鹽在手，FUN心出遊」抽獎活動，共有430項總價值逾55萬的許多夢幻獎等你拿，包括最大獎台灣台北日本東京雙人來回機票、台南晶英酒店1泊2食雙人住宿券、iPhone15、電動牙刷夢幻好禮，週週再抽1年份台鹽牙膏、台鹽抗敏護齦保健套組，中獎機會可累積，越早參加中獎機會越大。

10月5日前憑消費台鹽牙膏發票登錄「台鹽在手，FUN心出遊」活動官網，有機會抽中台北東京來回機票、五星級食宿券等好禮。（台鹽公司提供）

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