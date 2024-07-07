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通霄沙雕藝術節開幕 夜賞沙雕不怕太陽曬

苗栗通霄沙雕藝術節開幕，展期至9月8日，因主辦單位於活動期間每週五到週日延長開放到晚間8點半，在地攝影工作者張文煥建議想欣賞沙雕又怕太陽曬得民眾，不妨利用前往，不僅涼爽，也別具風情。（圖由張文煥提供）

苗栗通霄沙雕藝術節開幕，展期至9月8日，因主辦單位於活動期間每週五到週日延長開放到晚間8點半，在地攝影工作者張文煥建議想欣賞沙雕又怕太陽曬得民眾，不妨利用前往，不僅涼爽，也別具風情。（圖由張文煥提供）

2024/07/07 16:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗通霄沙雕藝術節昨（6）日開幕，至9月8日在通霄海水浴場展出15件具苗栗山海特色的沙雕作品。但夏季白天高溫炎熱，恐讓不少民眾卻步，因主辦單位於活動期間每週五到週日延長開放到晚間8點半，在地攝影工作者張文煥建議想欣賞沙雕又怕太陽曬的民眾，不妨利用前往，不僅涼爽，也別具風情。

苗縣府去年以通霄海水浴場為基地，舉辦苗南海地景藝術節，獲得熱烈迴響，今年首次辦理沙雕藝術節，昨天開幕。

首屆沙雕藝術節以「山上的孩子遇見海」為主題，由藝術總監陳坤田老師領軍台灣沙雕團隊，邀請曾榮獲世界沙雕賽冠軍的日本籍沙雕師保板俊彥，及韓國籍沙雕師等，發揮其出神入化的雕工技藝，維妙維肖刻畫出15件沙雕作品，有客家方嘴獅、客家圓樓戲曲推廣中心、客家三合院與油桐花、採茶青年，還有媽祖與千里眼、順風耳等沙雕，呈現苗栗山海特色及豐富多元的文化底蘊。

通霄沙雕藝術節自即日起至9月8日，每日上午9點至下午6點半開放，活動期間每週五到週日則假日延長至晚間8點半。

由於近日白天高溫炎熱，張文煥就表示，因主辦單位於活動期間每週五到週日延長開放到晚間8點半，建議想欣賞沙雕又怕太陽曬的民眾，不妨利用前往，不僅涼爽許多，尤其搭配夕陽餘暉美景，夜賞沙雕也別具風情。

此外，活動期間每週六、日也有假日市集、藝文表演及沙雕小教室體驗活動。詳情可到苗栗縣政府文化觀光局網站或上2024通霄沙雕藝術節臉書粉絲專頁查詢。

在地攝影工作者張文煥分享夜間沙雕拍攝照片。（圖由張文煥提供）

在地攝影工作者張文煥分享夜間沙雕拍攝照片。（圖由張文煥提供）

苗栗通霄沙雕藝術節於活動期間每週五到週日延長開放到晚間8點半。 （圖由張文煥提供）

苗栗通霄沙雕藝術節於活動期間每週五到週日延長開放到晚間8點半。 （圖由張文煥提供）

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