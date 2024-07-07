好禮兼抽獎！ 新北聯合婚禮報名下午5點截止

新北市聯合婚禮「幸福相伴，情定今生」報名將截止。（記者董冠怡攝）

2024/07/07 14:42

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市聯合婚禮「幸福相伴，情定今生」報名至今天下午5點為止，只要年滿18歲未婚且其中一人在新北設籍或就業，即可參加。市府民政局表示，截至中午12點，共計收到169筆資料，將從中抽出100對，7月12日（五）官網公告正取、備取遞補名單。

民政局指出，正取新人須於7月11日至9月27日完成結婚登記，全程參加活動可獲金飾項鍊、電器用品、喜餅禮盒、梅甕梅酒、酒店住宿券等「新人十大好禮」，市值1萬6000元，以及「幸福抽獎禮」資格，獎項包含電冰箱、洗衣機、黃金對戒、液晶電視、無線吸塵器等，中獎率達5成；1年內懷孕者再送「好運彌月禮盒」。

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備取新人同樣得在指定期限內登記結婚，且一方設籍新北，經審查符合資格者，活動結束後將抽出2組「新人十大好禮」及4組「新北的祝福」，並有機會獲得2張咖啡兌換券（市價300元），預計10月21日官網公告得獎名單。

民政局說，9月28日在新莊典華宴會廳舉行百對新人聯合婚禮，服裝主題為華麗典雅，新人將穿上經典西式婚紗禮服或中式龍鳳掛秀和服，經主辦單位審核通過，婚禮結束當天將發放每對裝扮獎勵金2000元。

另提醒，報名聯合婚禮者須於7月8日中午12點前，繳納保證金3000元，退還方式等詳細資訊可上活動網站查詢。

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