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松柏漁港生鱻市集開幕人潮搶搶滾 中市府盼提升產業鏈促進觀光

台中市大甲松柏漁港生鱻市集開幕！（記者歐素美攝）

台中市大甲松柏漁港生鱻市集開幕！（記者歐素美攝）

2024/07/07 13:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲松柏漁港生鱻市集，斥資1.2億多元興建，今天開幕！漁業署長張致盛表示，這是中央地方合作，讓在地漁民可以在市集販售現撈魚貨，消費者都非常支持，日後將跟市府一起努力，讓其營運愈來愈好，並結合在地農特產品銷售，希望消費者可以支持國產水產品及農產品。

台中市副市長鄭照新表示，漁業署補助9000萬元興松柏漁港生鱻市集，市府再列3900萬裝修，其中，中央補助2000多萬，市府自籌1000多萬，感謝漁業署的支持。

鄭照新說，松柏漁港是一個候潮港，即大家透過潮汐去搶現撈魚貨，非常有名氣，過去漁民都是在倉庫附近露天販售，現在有了生鱻市集，大家可以比較輕鬆、有系統、舒適的空間，未來結合附近沖浪點等整點規劃，甚至可以戶外市集方式，提升產業鏈，促進地方觀光。

農業局長張敬昌表示，松柏漁港生鱻市集，挑高的設計，可容納30個攤位，目前皆已出租完畢，各攤位的水電各自負擔，公共區域則有冷藏、冷凍庫及處理區，可確保市集乾淨整潔。

立委江啟臣表示，松柏漁港的魚貨都是「現撈仔」，希望未來可以現買現吃現用，這也是其未來發展的潛力；立委楊瓊瓔則說，松柏漁港生鱻市集開幕，是中央地方合作達陣成功，讓市民更加快樂，松漁柏漁港是候潮區，漁獲都是「現撈仔」，所以要吃最新鮮的魚貨就在松柏漁港，未來更要做異業結合，例如午仔魚煮芋頭、赤鯮煮冬瓜等都是最棒的料理，再搭配后里、外埔種植的火龍果，十分消暑，這個菜單比輝達的還要夯喔！

張敬昌說，今天活動以「浪半天」為主題，是因松柏漁港是候潮港，平底魚筏出海捕撈返港即在港口販售，一般上午9點多就結束，但要讓市集永續發展下去，必需思考策略聯盟，例如將別區的漁民或其他地區的漁貨拉進來，下半場就可繼續一直營運到傍晚5點左右，讓人潮不斷進來。至於是否納入熟食部分，因要考量外面的業者，需要再評估。

台中市大甲松柏漁港生鱻市集，斥資1.2億餘元興建，落成啟用。（記者歐素美攝）

台中市大甲松柏漁港生鱻市集，斥資1.2億餘元興建，落成啟用。（記者歐素美攝）

松柏漁港是候潮港，漁民等候潮汐出海捕撈新鮮魚貨，並上岸販售。（記者歐素美攝）

松柏漁港是候潮港，漁民等候潮汐出海捕撈新鮮魚貨，並上岸販售。（記者歐素美攝）

台中市大甲松柏漁港生鱻市集，開幕首日，現場滿滿都是人。（記者歐素美攝）

台中市大甲松柏漁港生鱻市集，開幕首日，現場滿滿都是人。（記者歐素美攝）

台中市大甲松柏漁港生鱻市集開幕！民眾搶買魚貨。 （記者歐素美攝）

台中市大甲松柏漁港生鱻市集開幕！民眾搶買魚貨。 （記者歐素美攝）

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