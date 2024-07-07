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攜手走過一甲子 白沙通樑社區舉行鑽石婚紗秀

澎湖縣長陳光復以大家長身份，祝賀鑽石婚夫婦。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復以大家長身份，祝賀鑽石婚夫婦。（記者劉禹慶攝）

2024/07/07 12:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國曆7月7日也算是七夕情人節，白沙通樑社區舉辦一場別開生面的「一路牽手的幸福-鑽石婚紗秀」活動，10對攜手結婚超過一甲子的老夫妻，再披白色婚紗，重拾初戀的甜蜜。澎湖縣長陳光復、主秘蔡淇賢、社會處長周柏雅、鄉長宋萬富、議員宋昀芝、魏睿宏、顧問吳南宏出席，席開25桌。

通樑社區理事長林福瑞表示，首次舉辦鑽石婚紗秀，攜手，一輩子能有幾個？同行，一輩子能有幾回？白頭，靜靜細數漸蒼白。偕老，漫漫長夜愛到老。所以愛要即時，把握當下。隨著時代的變遷，社區人口逐年的老化，特於今（7）日藉著社區長青協會餐敘機會加辦一路牽手～幸福溫馨的鑽石婚秀，稱揚社區婚齡超過一甲子的長者夫妻。

此次活動不僅讓他們回味初戀到結婚時的幸福感之外，並祝福參加的老夫妻們一輩子幸福快樂呷百貳。參加今日情人節鑽石婚紗秀者，全都是結婚超過一甲子的社區長輩，雖然生活中有爭吵，但一路走來攜手通行情感不變，令外界稱羨不已。

鑽石婚紗秀名單，包括鄭開騰-鄭林阿好、鄭春議-鄭孫真、陳廣介-陳木耳、陳正成-陳鄭朋、歐龍明-歐謝玉英、陳教-鄭絹、歐變-歐張西嬌、鄭宰-鄭洪春梅、張義男-張林照等10對夫婦，在子孫及親友陪同下，重溫當年嫁娶喜悅，並透過25桌餐敘，再現婚配時宴客熱鬧情景。

攜手走過一甲子歲月，夫婦感情情比金堅。（記者劉禹慶攝）

攜手走過一甲子歲月，夫婦感情情比金堅。（記者劉禹慶攝）

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