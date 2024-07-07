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蛋黃酥大戰提前開打！「黑手牌」凍漲搶預購

「黑手牌」蛋黃酥今年繼續凍漲，雖然鹹蛋黃又漲，業者陳永聰決定自行吸收。（資料照，記者劉曉欣攝）

「黑手牌」蛋黃酥今年繼續凍漲，雖然鹹蛋黃又漲，業者陳永聰決定自行吸收。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/07/07 12:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕凍漲！彰化蛋黃酥名店不二坊去年就調漲為單顆50元，「黑手牌」蛋黃酥不只去年凍漲，今年仍然維持單顆45元。業者陳永聰表示，今年雖然雞蛋價格下跌，但紅土鹹鴨蛋每顆小漲0.5元，進口奶油也上揚10％，但仍決定維持「凍漲」，並開放預購搶訂單！

順興汽車老闆陳永聰斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥，他表示，去年蛋黃酥的原物料成本，從鴨蛋、進口奶油、紅豆餡到低筋麵粉通通都漲，許多名店也跟著反應成本宣布漲價，但他希望「人人都吃得起蛋黃酥」，所以決定不漲價。

陳永聰說，今年雞蛋價格下跌，但他所採用的紅土鹹蛋黃，價格不跌反漲，光是採購成本就從每顆8元漲到8.5元，這還是買來自行剝殼的價格，如果是買來就剝好殼的鹹蛋黃，每顆成本就要9元，而他所做的蛋黃酥，每個都要用完整一顆的鹹蛋黃，光是每顆鹹蛋黃小漲0.5元，就等於漲了將近6％，再加上奶油漲了10％，只能自行吸收成本。

陳永聰表示，由於鹹蛋黃是蛋黃酥的靈魂，每年中秋節檔期是各家蛋黃酥全年最大旺季，必須搶先下訂鹹蛋黃，才能確保來源不斷料。因此，必須在農曆6月就開放預購，掌握訂單再來搶鹹蛋黃，這是在蛋黃酥大戰之前，就要先訂好，才能到中秋節前夕還有新鮮的鹹蛋黃可用，以確保自家品質。

陳永聰強調，國人中秋送禮還是喜歡在中秋節前幾天才送，尤其是蛋黃酥，因此，每次訂單最熱門時段都是中秋節前10天，剛好這也是宅配最忙的時間，所以在中秋節前幾天下訂都要自取，但這樣仍然降低不了民眾在中秋節檔期送蛋黃酥的意願。

陳永聰從黑手出身，創業開中古車行與修車廠，同時也是十方功德行善團的團長，不只斜槓賣起「聰哥團長」蛋黃酥，更捐出數千顆蛋黃酥，把義賣所得全數捐給彰化家扶中心。

「黑手牌」蛋黃酥今年繼續凍漲，雖然鹹蛋黃又漲，業者陳永聰決定自行吸收。（資料照，記者劉曉欣攝）

「黑手牌」蛋黃酥今年繼續凍漲，雖然鹹蛋黃又漲，業者陳永聰決定自行吸收。（資料照，記者劉曉欣攝）

陳永聰利用暑假的空檔，開著行動車前進溪頭等地，打開蛋黃酥的知名度。（陳永聰提供）

陳永聰利用暑假的空檔，開著行動車前進溪頭等地，打開蛋黃酥的知名度。（陳永聰提供）

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