彰化埔心1562戶凌晨大停電 民眾熱醒、彰化醫院啟動備用電源

彰化縣埔心鄉疑因切換線路開關（紅圈處）故障，造成1562戶停電。（圖由台電提供）

2024/07/07 12:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉今（7日）凌晨4點多突然發生大停電，冷氣、電風扇瞬間停擺，連部立彰化醫院冷氣也不動了，不少民眾或患者因此被熱醒，彰化醫院緊急啟動備用電源，維持加護病房等重大傷病患的需求。台電表示，初步調查為切換線路開關故障，約造成1562戶停電，電力在1小時後全數恢復供電。

又停電了，彰化縣昨日突然狂風暴雨，晚間8點10分時造成田中鎮、社頭鄉山腳路一帶發生2036戶大停電，台電獲報搶修，先隔離故障區間進行轉供，於晚間10點20分才全數恢復供電。

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不過今日凌晨4點48分，埔心鄉員鹿路一段、明聖路四段、東明路、西安北路等一帶約1562戶也發生停電，停電範圍包括彰化醫院，不少住院患者和家屬被熱醒，對於電力遲遲無法供應很緊張，幸好台電立即派員搶修，於5點50分全數恢復供電。

彰化醫院表示，台電的饋線壞掉造成醫院電力異常，4點50分出現病房、一般行辦公室冷氣無法開關等狀況，不過醫院有ATS（電源自動切換開關），4點51分緊急供電給加護病房等，重大傷患患者未受影響，9點51分請技師來協助，並於10點50分恢復供電。

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