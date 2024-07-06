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好市多利口酒黑蟲事件 南市府 ：消費者可退貨

好市多南屯店驚傳販售的「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」疑似有黑色小蟲，法制處消保官及財政稅務局人員今日至好市多台南店查核，架上已無貨。 （台南市府法制處提供） <h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

好市多南屯店驚傳販售的「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」疑似有黑色小蟲，法制處消保官及財政稅務局人員今日至好市多台南店查核，架上已無貨。 （台南市府法制處提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/07/06 22:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美式賣場好市多南屯店驚傳販售的「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」，經消費者購買飲用後發現瓶底有20多隻猶如蟑螂的黑色小蟲。法制處消保官及財政稅務局人員今（6日）至好市多台南店查核已無貨，已購買的消費者可退貨。

法制處表示，台南店表示，該款爭議酒品於今年3月1日即已售罄，迄至今日皆未再進貨販售，架上已無該酒品。消保官及財政稅務局當場要求業者，如有消費者因飲用該問題酒品致身體不適，應提出適當的賠償方案包括醫療費用的給付等，以彌補消費者的損害並維護自身商譽，倘查有違反菸酒管理法的事證，將依相關規定辦理。

法制處強調，先前購買系爭酒品的消費者，若有疑慮，無須攜帶實體酒品或發票，無購買期間的限制，均可至好市多辦理退貨退款。如有因飲用好市多進口報載之酒品致身體不適就醫，應保留相關診斷證明及醫療費用支出單據，以利將來求償。民眾如因本事件有相關消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢。

市長黃偉哲對酒品安全可能造成民眾健康的影響向來相當重視，指示相關單位盡速查辦，確保民眾所購酒品符合法令規定安全衞生無慮，若台南有類此案例，市府相關機關應積極維護消費者權益。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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