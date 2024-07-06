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大貓熊「圓仔」11歲生日 照往例「推倒蛋糕」引驚呼

「圓仔」今過11歲生日。（記者甘孟霖攝）

「圓仔」今過11歲生日。（記者甘孟霖攝）

2024/07/06 15:32

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園人氣動物大貓熊「圓仔」今 （6日）過11歲生日，園方照慣例舉辦慶生會，限量50位民眾入場，親眼爭睹「圓仔」開吃生日蛋糕的萌樣，而圓仔也也「不負眾望」，再度上面推倒蛋糕的畫面，讓粉絲看了直呼「好可愛」猛按快門。

動物園今年建園110週年，園方以110週年慶Logo設計生日蛋糕，由冰搭配葡萄、鳳梨、奇異果、甘蔗、紅蘿蔔、窩窩頭、栗子、蘋果等平常會用的行為豐富化食材製成。

圓仔看見精心準備的生日蛋糕也相當捧場，吃了兩顆蛋糕上的蘋果後開始嗅聞，最後也如同去年一樣，把眼前的蛋糕推倒，讓現場粉絲驚呼「好可愛」。

動物園發言人曹先紹表示，雌性大貓熊2至4月進入發情期，6、7月則是假孕期，食慾會比較差、活動緩慢，今天很給面子還吃了蘋果，才「照往例」推倒蛋糕。

至於台北動物園大貓熊族群的繁衍，他指出，大貓熊主要族群位於中國，台北動物園的的大貓熊家族要持續繁衍，需要與對岸保持密切合作，而圓仔、圓寶是否加入繁殖群還要由專家討論決定。而即便有婚配對象，還有許多層面要顧及，包含兩岸對話、動物進出申請文件等，而台北動物園面臨艱鉅任務一定會挺身而出。

「圓仔」今過11歲生日，照往例推倒蛋糕。（台北動物園提供）

「圓仔」今過11歲生日，照往例推倒蛋糕。（台北動物園提供）

動物園今年建園110週年，園方以110週年慶Logo設計生日蛋糕，由冰搭配葡萄、鳳梨、奇異果、甘蔗、紅蘿蔔、窩窩頭、栗子、蘋果等等平常會用的行為豐富化食材製成。（台北動物園提供）

動物園今年建園110週年，園方以110週年慶Logo設計生日蛋糕，由冰搭配葡萄、鳳梨、奇異果、甘蔗、紅蘿蔔、窩窩頭、栗子、蘋果等等平常會用的行為豐富化食材製成。（台北動物園提供）

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