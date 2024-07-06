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緬懷因水災罹難數千先民 口湖牽水狀7/12、13舉行

「口湖牽水狀 （車藏）」今年訂於7月12、13日舉辦，藉此緬懷水災罹難先民。（記者李文德攝）

「口湖牽水狀 （車藏）」今年訂於7月12、13日舉辦，藉此緬懷水災罹難先民。（記者李文德攝）

2024/07/06 14:55

〔記者李文德／雲林報導〕「口湖牽水狀 （車藏）」源自179年前清道光25年，在狂風暴雨中，口湖、四湖數千人性命被奪走，後代辦理牽水狀緬懷罹難者，是台灣規模最大的水難祭儀。今年祭典訂於7月12、13日舉辦。先後挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈、牽水狀（車藏）等民俗科儀，緬懷水災罹難先民。

清道光25年（西元1845年）農曆6月6日大雨不停，隔日狂風大作加上暴雨襲擊，當時造成口湖、四湖沿海地區數千人因此罹難。後人每年農曆6月7、8日會盛大舉行慶典，緬懷受難先人。

口湖牽水狀（車藏）屆179週年，已被列為國家級重要民俗。每年由口湖、四湖鄉的金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同舉辦。先後舉行挑飯擔祭祖靈、放水燈、排狀（車藏）、牽狀（車藏）、倒狀（車藏）、燒狀（車藏）、萬人塚點燈等重要科儀。

今舉辦記者會，雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、口湖鄉長李龍飛、雲林縣副議長蔡咏鍀、縣議員蔡孟真等人出席。現場眾人「糊水狀（車藏）」，更頒贈給3間廟「雲林縣無形文化資產保存者」證書。

張麗善表示，牽水狀是體現在地文化、集體記憶與追思先人的重要民俗，希望透過民俗文化傳承，傳遞慎終追遠的教育意涵，更提醒人人要有危機意識，思考環境、生態與人類共生的議題。

陳璧君指出，12日在下寮仔萬善爺廟辦理挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈以及咖啡品嚐活動，蚶寮萬善祠及金湖萬善爺廟則有放水燈；13日在金湖萬善爺廟及蚶寮萬善祠辦理排狀、牽狀、倒狀、燒狀等，邀請民眾一同參與。

眾人一起體驗「糊水狀（車藏）。（記者李文德攝）

眾人一起體驗「糊水狀（車藏）。（記者李文德攝）

眾人一起體驗「糊水狀（車藏）。（記者李文德攝）

眾人一起體驗「糊水狀（車藏）。（記者李文德攝）

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